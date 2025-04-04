TikTok могут оштрафовать на 500 млн евро — как к этому причастен Китай

Очередной удар от ЕС — TikTok могут оштрафовать на 500 млн евро
Ирландская комиссия по защите данных готовится наложить на компанию ByteDance Ltd., владельца TikTok, штраф, превышающий 500 млн евро. Расследование установило, что видеосервис незаконно передавал данные европейских пользователей в Китай, нарушая нормы Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).
Об этом пишет Bloomberg.
Что известно о штрафовании TikTok
По предварительной информации, решение должны объявить до конца месяца, и TikTok, вероятно, обяжут остановить такую обработку данных в установленные сроки.
Это может стать третьим по величине штрафом в рамках GDPR после санкций в 1,2 млрд евро против Meta Platforms Inc. и 746 млн евро против Amazon.com Inc. Предварительно TikTok уже штрафовали на 345 млн евро за нарушения при обработке данных детей.
Ситуация с ЕС разворачивается параллельно с давлением на ByteDance в США: компания должна соблюсти требования до 5 апреля о поиске покупателя для американского сегмента TikTok, иначе приложение могут запретить в стране. В то же время несколько крупных компаний, среди которых Amazon.com Inc. и AppLovin Corp., заинтересованы в поглощении этого бизнеса, ранее оцененного примерно в 60 млрд евро.
В дополнение к проверкам по защите данных, TikTok также находится под пристальным вниманием Европейского Союза из-за подозрений о ненадлежащей модерации контента и рисках для несовершеннолетних пользователей.
Напомним, основатель платформы OnlyFans подал заявление на выкуп TikTok. Предложение на покупку он подал от имени стартапа Zoop и сообщил, что переговоры уже ведутся.
Также мы писали, что Джефф Безос, основатель Amazon, также подал заявку на покупку TikTok. Предприниматель планирует интегрировать платформу в логистическую структуру компании.
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