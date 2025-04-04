TikTok могут оштрафовать на 500 млн евро — как к этому причастен Китай

Логотип TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash

Ирландская комиссия по защите данных готовится наложить на компанию ByteDance Ltd., владельца TikTok, штраф, превышающий 500 млн евро. Расследование установило, что видеосервис незаконно передавал данные европейских пользователей в Китай, нарушая нормы Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).

Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно о штрафовании TikTok

По предварительной информации, решение должны объявить до конца месяца, и TikTok, вероятно, обяжут остановить такую обработку данных в установленные сроки.

Это может стать третьим по величине штрафом в рамках GDPR после санкций в 1,2 млрд евро против Meta Platforms Inc. и 746 млн евро против Amazon.com Inc. Предварительно TikTok уже штрафовали на 345 млн евро за нарушения при обработке данных детей.

Ситуация с ЕС разворачивается параллельно с давлением на ByteDance в США: компания должна соблюсти требования до 5 апреля о поиске покупателя для американского сегмента TikTok, иначе приложение могут запретить в стране. В то же время несколько крупных компаний, среди которых Amazon.com Inc. и AppLovin Corp., заинтересованы в поглощении этого бизнеса, ранее оцененного примерно в 60 млрд евро.

В дополнение к проверкам по защите данных, TikTok также находится под пристальным вниманием Европейского Союза из-за подозрений о ненадлежащей модерации контента и рисках для несовершеннолетних пользователей.

Напомним, основатель платформы OnlyFans подал заявление на выкуп TikTok. Предложение на покупку он подал от имени стартапа Zoop и сообщил, что переговоры уже ведутся.

Также мы писали, что Джефф Безос, основатель Amazon, также подал заявку на покупку TikTok. Предприниматель планирует интегрировать платформу в логистическую структуру компании.