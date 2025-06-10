В роботі ChatGPT стався масштабний збій — які є безплатні альтернативи

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У вівторок, 10 червня 2025 року, користувачі по всьому світу втратили доступ до ChatGPT: бот або не відкриває діалоги, або відповідає із помітною затримкою. Паралельно збої зачепили й відеогенератор Sora та інші сервіси OpenAI.

Сайт Новини.LIVE розповідає про збій та які є безплатні альтернативи ChatGPT.

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Причини збою у роботі ChatGPT

Пік скарг Downdetector зафіксував близько 10:00 за Києвом, після чого OpenAI на сторінці моніторингу позначила "Elevated error rates" у ChatGPT, Sora та API. Попри часткове відновлення, компанія все ще працює над усуненням проблеми і не називає орієнтовний час повноцінного запуску.

Скарги користувачів на збій у роботі ChatGPT. Фото: скриншот

Користувачі, яким вдалося увійти, повідомляють про значно повільніші відповіді, тоді як інші отримують помилку вже на етапі завантаження чату. Додатково з перебоями стикається Perplexity AI, що частково покладається на моделі OpenAI, — сервіс також фіксує "slowness and elevated error rates".

Подібний масштабний інцидент востаннє траплявся 23 січня 2025 року, коли підвищені помилки на вебверсії ChatGPT тривали майже три години.

Які є безплатні альтернативи ChatGPT

Поки фахівці OpenAI з'ясовують причини, чимало користувачів шукають запасний інструмент для роботи з генеративним ШІ. На ринку вже доступні рішення від різних компаній.

Серед найкращих альтернатив:

Claude 3.5 Sonnet від Anthropic демонструє вищі бали на низці тестів з логічного міркування та кодування, а також пропонує швидший режим Claude Haiku.

Google розвиває Gemini 2.5 Pro з "Live"-режимом, який працює з камерою смартфона та екранним контентом, і нещодавно додала функцію "scheduled actions" для планування задач.

Microsoft Copilot щойно запустив експериментальні Copilot Actions, що вміють бронювати готелі чи замовляти квіти без переходу між сайтами.

Зверніть увагу на альтернативи — вони можуть, принаймні тимчасово, підстрахувати під час простою ChatGPT.

Нагадаємо, Тепер користувачі застосунку Gemini можуть доручати йому виконання рутинних дій у визначений час, дозволяючи сервісу проактивно брати на себе частину щоденних турбот. Новинка стала логічним продовженням обіцянок, озвучених на конференції I/O.

Також ми писали, що Google представила застосунок AI Edge Gallery, який дозволяє запускати моделі штучного інтелекту без інтернету безпосередньо на смартфонах. Новий інструмент уже доступний у Google Play для Android, а найближчим часом з'явиться і на iOS.