В работе ChatGPT произошел масштабный сбой — какие есть бесплатные альтернативы

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Во вторник, 10 июня 2025 года, пользователи по всему миру потеряли доступ к ChatGPT: бот либо не открывает диалоги, либо отвечает с заметной задержкой. Параллельно сбои затронули и видеогенератор Sora и другие сервисы OpenAI.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о сбое и какие есть бесплатные альтернативы ChatGPT.

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Причины сбоя в работе ChatGPT

Пик жалоб Downdetector зафиксировал около 10:00 по Киеву, после чего OpenAI на странице мониторинга обозначила "Elevated error rates" в ChatGPT, Sora и API. Несмотря на частичное восстановление, компания все еще работает над устранением проблемы и не называет ориентировочное время полноценного запуска.

Жалобы пользователей на сбой в работе ChatGPT. Фото: скриншот

Пользователи, которым удалось войти, сообщают о значительно более медленных ответах, тогда как другие получают ошибку уже на этапе загрузки чата. Дополнительно с перебоями сталкивается Perplexity AI, частично полагающийся на модели OpenAI, — сервис также фиксирует "slowness and elevated error rates".

Подобный масштабный инцидент в последний раз случался 23 января 2025 года, когда повышенные ошибки на веб-версии ChatGPT продолжались почти три часа.

Какие есть бесплатные альтернативы ChatGPT

Пока специалисты OpenAI выясняют причины, многие пользователи ищут запасной инструмент для работы с генеративным ИИ. На рынке уже доступны решения от разных компаний.

Среди лучших альтернатив:

Claude 3.5 Sonnet от Anthropic демонстрирует более высокие баллы на ряде тестов по логическому рассуждению и кодированию, а также предлагает более быстрый режим Claude Haiku.

Google развивает Gemini 2.5 Pro с "Live"-режимом, который работает с камерой смартфона и экранным контентом, и недавно добавила функцию "scheduled actions" для планирования задач.

Microsoft Copilot только что запустил экспериментальные Copilot Actions, которые умеют бронировать отели или заказывать цветы без перехода между сайтами.

Обратите внимание на альтернативы — они могут, по крайней мере временно, подстраховать во время простоя ChatGPT.

Напомним, теперь пользователи приложения Gemini могут поручать ему выполнение рутинных действий в определенное время, позволяя сервису проактивно брать на себя часть ежедневных забот. Новинка стала логическим продолжением обещаний, озвученных на конференции I/O.

Также мы писали, что Google представила приложение AI Edge Gallery, которое позволяет запускать модели искусственного интеллекта без интернета непосредственно на смартфонах. Новый инструмент уже доступен в Google Play для Android, а в ближайшее время появится и на iOS.