В работе ChatGPT произошел масштабный сбой — какие есть бесплатные альтернативы

ChatGPT "сломался" — что случилось и чем его бесплатно заменить
Во вторник, 10 июня 2025 года, пользователи по всему миру потеряли доступ к ChatGPT: бот либо не открывает диалоги, либо отвечает с заметной задержкой. Параллельно сбои затронули и видеогенератор Sora и другие сервисы OpenAI.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о сбое и какие есть бесплатные альтернативы ChatGPT.
Причины сбоя в работе ChatGPT
Пик жалоб Downdetector зафиксировал около 10:00 по Киеву, после чего OpenAI на странице мониторинга обозначила "Elevated error rates" в ChatGPT, Sora и API. Несмотря на частичное восстановление, компания все еще работает над устранением проблемы и не называет ориентировочное время полноценного запуска.
Пользователи, которым удалось войти, сообщают о значительно более медленных ответах, тогда как другие получают ошибку уже на этапе загрузки чата. Дополнительно с перебоями сталкивается Perplexity AI, частично полагающийся на модели OpenAI, — сервис также фиксирует "slowness and elevated error rates".
Подобный масштабный инцидент в последний раз случался 23 января 2025 года, когда повышенные ошибки на веб-версии ChatGPT продолжались почти три часа.
Какие есть бесплатные альтернативы ChatGPT
Пока специалисты OpenAI выясняют причины, многие пользователи ищут запасной инструмент для работы с генеративным ИИ. На рынке уже доступны решения от разных компаний.
Среди лучших альтернатив:
- Claude 3.5 Sonnet от Anthropic демонстрирует более высокие баллы на ряде тестов по логическому рассуждению и кодированию, а также предлагает более быстрый режим Claude Haiku.
- Google развивает Gemini 2.5 Pro с "Live"-режимом, который работает с камерой смартфона и экранным контентом, и недавно добавила функцию "scheduled actions" для планирования задач.
- Microsoft Copilot только что запустил экспериментальные Copilot Actions, которые умеют бронировать отели или заказывать цветы без перехода между сайтами.
Обратите внимание на альтернативы — они могут, по крайней мере временно, подстраховать во время простоя ChatGPT.
Напомним, теперь пользователи приложения Gemini могут поручать ему выполнение рутинных действий в определенное время, позволяя сервису проактивно брать на себя часть ежедневных забот. Новинка стала логическим продолжением обещаний, озвученных на конференции I/O.
Также мы писали, что Google представила приложение AI Edge Gallery, которое позволяет запускать модели искусственного интеллекта без интернета непосредственно на смартфонах. Новый инструмент уже доступен в Google Play для Android, а в ближайшее время появится и на iOS.
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