Чому батарейки називаються AA і AAA: чим вони відрізняються

Батарейки. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На перший погляд батарейки AA і AAA дуже схожі, через що їх легко сплутати, але різниця між ними не лише у розмірі. Від правильного вибору залежить, як довго працюватиме пристрій і чи підійде елемент живлення взагалі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Що означають AA і AAA

Позначення AA та AAA є частиною міжнародної системи класифікації циліндричних батарей. Літера "A" вказує на тип циліндричної батарейки, а кількість таких літер визначає її розмір.

AA — це стандартна батарейка середнього розміру. AAA — компактніша, зменшена версія.

Важливо, що ці літери не означають потужність або хімічний склад батарейки. Вони вказують саме на фізичні розміри елемента.

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Головна відмінність між AA та AAA — розмір і місткість.

Батарейки AA мають приблизний розмір 50,5x14,5 мм. Їхня місткість зазвичай становить 2000-3000 мАг, тому їх використовують у більш енергомістких пристроях.

Батарейки AAA менші — приблизно 44,5x10,5 мм. Їхня місткість зазвичай становить 800-1200 мАг, тому вони підходять для малопотужної електроніки.

Попри однакову напругу близько 1,5 В, AA можуть працювати значно довше завдяки більшому запасу енергії.

Система маркування походить зі стандартів класифікації батарей, де літери використовували для позначення розміру.

Спочатку базовим типом була батарейка A. Коли з'явилися менші елементи живлення, до позначення почали додавати додаткові літери.

Так з'явилися AA як менша версія та AAA як ще компактніший формат. Тобто чим більше літер "A", тим менший розмір батарейки.

Де використовують AA і AAA батарейки

Батарейки AA найчастіше ставлять у пристрої, яким потрібно більше енергії. Їх використовують у фотоапаратах, іграшках, потужних ліхтариках і портативній техніці.

Завдяки більшій місткості такі батарейки довше живлять пристрої, які споживають більше енергії.

Батарейки AAA зазвичай потрібні компактним пристроям із меншим енергоспоживанням. Їх використовують у пультах дистанційного керування, бездротових мишках, годинниках і невеликих гаджетах.

Менший розмір робить їх зручними для техніки, де важлива компактність.

Чи можна замінити AA на AAA

AA і AAA не є взаємозамінними. Хоча вони мають однакову напругу, їхні розміри різні, тому вони фізично не підходять для одних і тих самих пристроїв.

Використання неправильного типу батарейки може призвести до несправності або пошкодження пристрою.

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