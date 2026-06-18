Почему батарейки называются AA и AAA: чем они отличаются

Батарейки. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

На первый взгляд батарейки AA и AAA очень похожи, из-за чего их легко перепутать, но разница между ними заключается не только в размере. От правильного выбора зависит, как долго будет работать устройство и подойдет ли элемент питания вообще.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Что означают AA и AAA

Обозначения AA и AAA являются частью международной системы классификации цилиндрических батареек. Буква "A" указывает на тип цилиндрической батарейки, а количество таких букв определяет ее размер.

AA — это стандартная батарейка среднего размера. AAA — более компактная, уменьшенная версия.

Важно, что эти буквы не обозначают мощность или химический состав батарейки. Они указывают именно на физические размеры элемента.

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Главное отличие между AA и AAA — размер и ёмкость.

Батарейки AA имеют размер примерно 50,5x14,5 мм. Их емкость обычно составляет 2000-3000 мАч, поэтому их используют в более энергоемких устройствах.

Батарейки AAA меньше — примерно 44,5x10,5 мм. Их емкость обычно составляет 800-1200 мАч, поэтому они подходят для маломощной электроники.

Несмотря на одинаковое напряжение около 1,5 В, батарейки AA могут работать значительно дольше благодаря большему запасу энергии.

Система маркировки происходит от стандартов классификации батареек, где буквы использовались для обозначения размера.

Изначально базовым типом была батарейка A. Когда появились более мелкие элементы питания, к обозначению стали добавлять дополнительные буквы.

Так появились AA как меньшая версия и AAA как ещё более компактный формат. То есть чем больше букв "A", тем меньше размер батарейки.

Где используют батарейки AA и AAA

Батарейки AA чаще всего устанавливают в устройства, которым требуется больше энергии. Их используют в фотоаппаратах, игрушках, мощных фонариках и портативной технике.

Благодаря большей ёмкости такие батарейки дольше питают устройства, потребляющие больше энергии.

Батарейки AAA обычно нужны для компактных устройств с меньшим энергопотреблением. Их используют в пультах дистанционного управления, беспроводных мышках, часах и небольших гаджетах.

Меньший размер делает их удобными для техники, где важна компактность.

Можно ли заменить AA на AAA

Батарейки AA и AAA не являются взаимозаменяемыми. Хотя они имеют одинаковое напряжение, их размеры различаются, поэтому они физически не подходят для одних и тех же устройств.

Использование батарейки неправильного типа может привести к неисправности или повреждению устройства.

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