Более 100 лет в строю — почему AA и AAA батарейки до сих пор держат рынок

В мире, где смартфоны и электромобили питаются от литий-ионных аккумуляторов, может показаться странным, что обычные батарейки AA и AAA никуда не исчезли. Несмотря на почтенный возраст формата, именно они продолжают оставаться одними из самых массовых источников питания для бытовой электроники.

Почему одноразовые батарейки до сих пор держат рынок

Размер AA появился еще в начале ХХ века: его предложила компания American Ever Ready (впоследствии — Energizer) в 1907 году как компактный элемент для карманных фонариков и других переносных устройств. Формат AAA возник чуть позже — в 1911 году, когда рынку понадобились еще меньшие батарейки для более миниатюрных гаджетов. Популярность закрепилась не только благодаря удобству, но и из-за стандартизации: после Второй мировой войны AA включили в стандарты ANSI в 1947 году, а AAA — в 1959 году. Международная электротехническая комиссия IEC тоже закрепила их как глобальный стандарт, в частности под обозначениями LR6 (AA) и LR03 (AAA) для щелочного исполнения.

Когда размеры стали "универсальным языком" для производителей, под них начали проектировать все подряд — от пультов для телевизоров и беспроводных мышек до детских игрушек, часов, фонариков, глюкометров, медицинских приборов и умных домашних датчиков. Для компаний это означает более простую и дешевую разработку: не нужно менять конструкцию, перенастраивать производство, упаковку и логистику под новые габариты или другое напряжение.

Потребители тоже давно "встроили" AA/AAA в быт: у многих дома лежат запасы батареек, зарядные устройства для аккумуляторных версий и различные органайзеры. Так работает эффект взаимного усиления: технику делают под формат, потому что он везде есть, а формат покупают, потому что под него сделано море техники.

Аккумуляторные батарейки, способные восстанавливать заряд в специальных зарядных устройствах. Фото: кадр из видео/YouTube

В пределах этих типоразмеров главную долю занимают именно щелочные батарейки. По отраслевым оценкам, щелочные элементы обеспечивают примерно половину мирового рынка одноразовых батарей и доминируют в сегменте AA и AAA.

Их сила — в простоте и доступности. Купил, вставил — работает, без всяких зарядных станций или дополнительных условий. AA или AAA легко найти практически в любой стране: в маленьком магазине возле дома или на заправке. В розничной торговле наборы на 8-16 штук обычно стоят относительно недорого, что делает их "решением по умолчанию" для повседневных нужд.

Щелочные батарейки могут лежать годами, не теряя заряд критически быстро: срок хранения часто достигает 10 лет. В устройствах с низким потреблением, таких как часы или пульты, они способны работать дольше многих перезаряжаемых вариантов и не требуют зарядного устройства. Для техники, которую включают редко, например, аварийных фонариков или датчиков в наборе "на всякий случай", одноразовая щелочная батарейка часто получается проще и выгоднее, чем Ni-MH или литий-ионные аналоги в тех же размерах, которые могут быть дороже и постепенно терять заряд во время простоя.

Классическая щелочная батарейка имеет номинальное напряжение 1,5 В, тогда как большинство перезаряжаемых Ni-MH аккумуляторов — 1,2 В. Во многих устройствах разница не становится проблемой, но часть электроники, особенно более старой или с простыми схемами без стабилизации, проектировалась именно под 1,5 В. Из-за этого производители и пользователи часто выбирают щелочные батарейки как наиболее предсказуемый вариант.

Батарейки формата AA бренда Duracell. Фото: Unsplash

Рынок тоже не стоит на месте. Крупные бренды вроде Duracell, Energizer, Panasonic, Rayovac и другие работают над улучшениями: повышают емкость, уменьшают риск протечек, продлевают заявленный срок хранения до 10-12 лет. Это помогло щелочным элементам удержаться в устройствах со средним потреблением и быть менее чувствительными к коротким импульсным нагрузкам, хотя для "прожорливой" техники их часто заменяют Ni-MH или литиевые элементы.

При этом в корпусах AA и AAA существуют и альтернативы. Есть углеродно-цинковые батарейки — они дешевле, но обычно уступают емкостью и дольше не хранятся. Есть первичные литиевые элементы, перезаряжаемые Ni-MH, а также литий-ионные варианты с зарядкой через USB. Такие решения постепенно отбирают свою долю, особенно там, где нужны высокие токи, например, в фотоаппаратах или игровых контроллерах. Добавляется и экологическое давление: одноразовые батарейки образуют отходы, хотя современные производства стараются уменьшать долю вредных веществ, отказываясь от ртути и кадмия.

Несмотря на это, быстрого перелома не происходит. Слишком много устройств в мире рассчитаны на AA и AAA, слишком много людей привыкли покупать именно их, а массовый переход на другие стандарты не выглядит экономически оправданным решением.

