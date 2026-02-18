Понад 100 років у строю — чому AA та AAA батарейки досі тримають ринок

Батарейки формату AA. Фото: Pexels

У світі, де смартфони й електромобілі живляться від літій-іонних акумуляторів, може здатися дивним, що звичайні батарейки AA та AAA нікуди не зникли. Попри поважний вік формату, саме вони й далі залишаються одними з наймасовіших джерел живлення для побутової електроніки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому одноразові батарейки досі актуальні.

Чому одноразові батарейки досі тримають ринок

Розмір AA з'явився ще на початку ХХ століття: його запропонувала компанія American Ever Ready (згодом — Energizer) у 1907 році як компактний елемент для кишенькових ліхтариків та інших переносних пристроїв. Формат AAA виник трохи пізніше — у 1911 році, коли ринку знадобилися ще менші батарейки для мініатюрніших гаджетів. Популярність закріпилася не лише завдяки зручності, а й через стандартизацію: після Другої світової війни AA включили до стандартів ANSI у 1947 році, а AAA — у 1959 році. Міжнародна електротехнічна комісія IEC теж закріпила їх як глобальний стандарт, зокрема під позначеннями LR6 (AA) та LR03 (AAA) для лужного виконання.

Коли розміри стали "універсальною мовою" для виробників, під них почали проєктувати все підряд — від пультів для телевізорів і бездротових мишок до дитячих іграшок, годинників, ліхтариків, глюкометрів, медичних приладів і розумних домашніх датчиків. Для компаній це означає простішу й дешевшу розробку: не потрібно змінювати конструкцію, переналаштовувати виробництво, упаковку та логістику під нові габарити чи іншу напругу.

Споживачі теж давно "вбудували" AA/AAA у побут: у багатьох удома лежать запаси батарейок, зарядні пристрої для акумуляторних версій та різні органайзери. Так працює ефект взаємного підсилення: техніку роблять під формат, бо він усюди є, а формат купують, бо під нього зроблено море техніки.

Акумуляторні батарейки, здатні відновлювати заряд у спеціальних зарядних пристроях. Фото: кадр з відео/YouTube

У межах цих типорозмірів головну частку займають саме лужні батарейки. За галузевими оцінками, лужні елементи забезпечують приблизно половину світового ринку одноразових батарей і домінують у сегменті AA та AAA.

Їхня сила — у простоті та доступності. Купив, вставив — працює, без жодних зарядних станцій чи додаткових умов. AA або AAA легко знайти практично в будь-якій країні: у маленькому магазині біля дому чи на заправці. У роздрібній торгівлі набори на 8-16 штук зазвичай коштують відносно недорого, що робить їх "рішенням за замовчуванням" для повсякденних потреб.

Лужні батарейки можуть лежати роками, не втрачаючи заряд критично швидко: термін зберігання часто сягає 10 років. У пристроях із низьким споживанням, таких як годинники чи пульти, вони здатні працювати довше за чимало перезаряджуваних варіантів і не вимагають зарядного пристрою. Для техніки, яку вмикають рідко, наприклад, аварійних ліхтариків чи датчиків у наборі "на всяк випадок", одноразова лужна батарейка часто виходить простішою й вигіднішою, ніж Ni-MH або літій-іонні аналоги в тих самих розмірах, які можуть бути дорожчими й поступово втрачати заряд під час простою.

Класична лужна батарейка має номінальну напругу 1,5 В, тоді як більшість перезаряджуваних Ni-MH акумуляторів — 1,2 В. У багатьох пристроях різниця не стає проблемою, але частина електроніки, особливо старішої або з простими схемами без стабілізації, проєктувалася саме під 1,5 В. Через це виробники й користувачі часто обирають лужні батарейки як найбільш передбачуваний варіант.

Батарейки формату AA бренду Duracell. Фото: Unsplash

Ринок теж не стоїть на місці. Великі бренди на кшталт Duracell, Energizer, Panasonic, Rayovac та інші працюють над поліпшеннями: підвищують місткість, зменшують ризик протікання, подовжують заявлений термін зберігання до 10-12 років. Це допомогло лужним елементам утриматися в пристроях із середнім споживанням і бути менш чутливими до коротких імпульсних навантажень, хоча для "ненажерливої" техніки їх часто замінюють Ni-MH або літієві елементи.

При цьому в корпусах AA та AAA існують і альтернативи. Є вуглецево-цинкові батарейки — вони дешевші, але зазвичай поступаються місткістю та довше не зберігаються. Є первинні літієві елементи, перезаряджувані Ni-MH, а також літій-іонні варіанти з заряджанням через USB. Такі рішення поступово відбирають свою частку, особливо там, де потрібні високі струми, наприклад, у фотоапаратах або ігрових контролерах. Додається й екологічний тиск: одноразові батарейки утворюють відходи, хоча сучасні виробництва намагаються зменшувати частку шкідливих речовин, відмовляючись від ртуті та кадмію.

Попри це, швидкого перелому не відбувається. Надто багато пристроїв у світі розраховані на AA та AAA, надто багато людей звикли купувати саме їх, а масовий перехід на інші стандарти не має вигляд економічно виправданого рішення.

