Як зігрітися вдома без опалення — 5 корисних гаджетів на зиму

Відключення опалення та перебої зі світлом через обстріли енергетичної інфраструктури змусили українців шукати прості й доступні способи зігрітися вдома. Є корисні гаджети, які допоможуть не змерзнути без увімкненого опалення навіть у мороз.

Електроковдра

Вона допомагає зігрітися завдяки вбудованим нагрівальним елементам у легкому пледі, який можна накинути на плечі чи ноги під час роботи за столом або відпочинку в ліжку. Вона швидко нагрівається та має кілька рівнів температури, але частина моделей працює від розетки, що потребує електрики — натомість поширені й варіанти з живленням через USB, які можна під'єднати до павербанка.

Тепла накидка з підігрівом

Жилет або пончо з нагрівальними елементами та акумулятором, яке не прив'язує до одного місця, бо працює без дротів. Її можна вдягати під час приготування їжі, миття посуду чи короткої перерви між роботою, а температуру зазвичай легко підлаштувати під самопочуття завдяки кільком режимам нагріву.

Інфрачервона грілка

Гаджет зігріває не повітря, а тіло — випромінює інфрачервоне тепло, яке прогріває шкіру та м'язи. Її часто використовують для спини, попереку або плечей: вона може давати відчуття м'якого локального тепла, допомагати розслабити м'язи, зменшувати напругу й підтримувати кровообіг.

Грілки для рук

Компактні теплові пакетики, які активуються після відкривання упаковки або натискання. Вони починають нагріватися майже одразу й тримають тепло кілька годин; бувають одноразові та багаторазові, які можна використовувати повторно після нагрівання. Такий варіант зручний, коли мерзнуть пальці під час роботи за ноутбуком або читання.

Рукавички без пальців

Вони зігрівають долоні й зап'ястя, залишаючи пальці відкритими — так простіше друкувати, користуватися мишкою чи смартфоном. У холодній квартирі вони добре працюють у парі з теплим светром і домашнім взуттям, підвищуючи комфорт без втрати зручності.

