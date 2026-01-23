Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Без света и тепла — 5 гаджетов, которые помогут не замерзнуть

Без света и тепла — 5 гаджетов, которые помогут не замерзнуть

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:24
Как согреться дома без отопления — 5 полезных гаджетов на зиму
Руки в перчатках держат смартфон. Фото: Unsplash

Отключение отопления и перебои со светом из-за обстрелов энергетической инфраструктуры заставили украинцев искать простые, и доступные способы согреться дома. Есть полезные гаджеты, которые помогут не замерзнуть без включенного отопления даже в мороз.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Электроодеяло

Оно помогает согреться благодаря встроенным нагревательным элементам в легком пледе, который можно накинуть на плечи или ноги во время работы за столом или отдыха в постели. Она быстро нагревается и имеет несколько уровней температуры, но часть моделей работает от розетки, что требует электричества — зато распространены и варианты с питанием через USB, которые можно подключить к повербанку.

Теплая накидка с подогревом

Жилет или пончо с нагревательными элементами и аккумулятором, которое не привязывает к одному месту, потому что работает без проводов. Ее можно надевать во время приготовления пищи, мытья посуды или короткого перерыва между работой, а температуру обычно легко подстроить под самочувствие благодаря нескольким режимам нагрева.

Инфракрасная грелка

Гаджет согревает не воздух, а тело — излучает инфракрасное тепло, которое прогревает кожу и мышцы. Ее часто используют для спины, поясницы или плеч: она может давать ощущение мягкого локального тепла, помогать расслабить мышцы, уменьшать напряжение и поддерживать кровообращение.

Грелки для рук

Компактные тепловые пакетики, которые активируются после открывания упаковки или нажатия. Они начинают нагреваться почти сразу и держат тепло несколько часов; бывают одноразовые и многоразовые, которые можно использовать повторно после нагревания. Такой вариант удобен, когда мерзнут пальцы при работе за ноутбуком или чтении.

Перчатки без пальцев

Они согревают ладони и запястья, оставляя пальцы открытыми — так проще печатать, пользоваться мышкой или смартфоном. В холодной квартире они хорошо работают в паре с теплым свитером и домашней обувью, повышая комфорт без потери удобства.

Напомним, во время длительных блэкаутов генераторы становятся ключевым источником электроэнергии для бизнеса и жилых домов. В холодное время года вопрос их надежности встает особенно остро, хотя сами по себе низкие температуры обычно не являются серьезной проблемой для современных моделей.

Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов все больше украинцев стремятся к частичной или полной энергонезависимости. Генератор способен решить проблему отключений, однако правильный выбор зависит от мощности, типа фаз, топлива, уровня шума и требований безопасности.

гаджеты морозы отопление отключения света холод
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации