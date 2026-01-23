Как согреться дома без отопления — 5 полезных гаджетов на зиму

Руки в перчатках держат смартфон. Фото: Unsplash

Отключение отопления и перебои со светом из-за обстрелов энергетической инфраструктуры заставили украинцев искать простые, и доступные способы согреться дома. Есть полезные гаджеты, которые помогут не замерзнуть без включенного отопления даже в мороз.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Электроодеяло

Оно помогает согреться благодаря встроенным нагревательным элементам в легком пледе, который можно накинуть на плечи или ноги во время работы за столом или отдыха в постели. Она быстро нагревается и имеет несколько уровней температуры, но часть моделей работает от розетки, что требует электричества — зато распространены и варианты с питанием через USB, которые можно подключить к повербанку.

Теплая накидка с подогревом

Жилет или пончо с нагревательными элементами и аккумулятором, которое не привязывает к одному месту, потому что работает без проводов. Ее можно надевать во время приготовления пищи, мытья посуды или короткого перерыва между работой, а температуру обычно легко подстроить под самочувствие благодаря нескольким режимам нагрева.

Инфракрасная грелка

Гаджет согревает не воздух, а тело — излучает инфракрасное тепло, которое прогревает кожу и мышцы. Ее часто используют для спины, поясницы или плеч: она может давать ощущение мягкого локального тепла, помогать расслабить мышцы, уменьшать напряжение и поддерживать кровообращение.

Грелки для рук

Компактные тепловые пакетики, которые активируются после открывания упаковки или нажатия. Они начинают нагреваться почти сразу и держат тепло несколько часов; бывают одноразовые и многоразовые, которые можно использовать повторно после нагревания. Такой вариант удобен, когда мерзнут пальцы при работе за ноутбуком или чтении.

Перчатки без пальцев

Они согревают ладони и запястья, оставляя пальцы открытыми — так проще печатать, пользоваться мышкой или смартфоном. В холодной квартире они хорошо работают в паре с теплым свитером и домашней обувью, повышая комфорт без потери удобства.

Напомним, во время длительных блэкаутов генераторы становятся ключевым источником электроэнергии для бизнеса и жилых домов. В холодное время года вопрос их надежности встает особенно остро, хотя сами по себе низкие температуры обычно не являются серьезной проблемой для современных моделей.

Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов все больше украинцев стремятся к частичной или полной энергонезависимости. Генератор способен решить проблему отключений, однако правильный выбор зависит от мощности, типа фаз, топлива, уровня шума и требований безопасности.