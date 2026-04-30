Межа нашої галактики ближче, ніж вважалося: вчені знайшли край Чумацького Шляху

Вид на галактику Чумацький Шлях із Землі.

Міжнародна група астрономів уперше змогла точніше визначити фізичну межу зіркоутворювального диска Чумацького Шляху. Нові дані показали, що активне народження зірок у нашій галактиці зосереджене в межах приблизно 40 тисяч світлових років від її центру.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на дослідження в журналі Astronomy & Astrophysics.

Де проходить край активного диска галактики

Відкриття стало можливим завдяки аналізу віку понад 100 тисяч гігантських зірок і даним космічного телескопа Gaia. Саме ці спостереження дозволили простежити, як змінюється вік зірок залежно від відстані до центру Чумацького Шляху.

Астрономи виявили закономірність: чим далі від центру галактики, тим молодшими стають зірки. Це підтверджує теорію, за якою Чумацький Шлях ріс "зсередини назовні".

Однак на відстані приблизно від 35 до 40 тисяч світлових років ця тенденція різко змінюється. За цією межею зірки знову стають старішими, формуючи U-подібний профіль віку. Саме цю точку перелому дослідники вважають справжнім краєм активного диска, де народження нових зірок різко слабшає.

Наявність зірок за межами активної зони не суперечить новим висновкам. Дослідники пояснюють це явище радіальною міграцією.

Окремі зірки можуть взаємодіяти зі спіральними рукавами галактики, змінювати свою швидкість і поступово віддалятися від місця, де вони сформувалися. Через те що цей процес триває дуже довго, найбільш віддалені об'єкти зазвичай виявляються старішими.

Важливо й те, що ці зірки рухаються майже круговими орбітами. Це послаблює версію про те, що вони могли бути занесені до Чумацького Шляху з інших галактик.

Попри уточнення межі, причина різкого падіння зіркоутворення на зовнішньому краї диска поки залишається відкритим питанням. Серед можливих пояснень називають гравітаційний вплив центральної перемички Чумацького Шляху або викривлення зовнішньої частини галактичного диска.

