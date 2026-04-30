Главная Технологии Астрономы выяснили, где находится край Млечного Пути

Дата публикации 30 апреля 2026 11:41
Граница нашей галактики ближе, чем считалось: ученые нашли край Млечного Пути
Вид на галактику Млечный Путь с Земли. Фото: кадр из видео/YouTube

Международная группа астрономов впервые смогла точнее определить физическую границу звездообразующего диска Млечного Пути. Новые данные показали, что активное рождение звезд в нашей галактике сосредоточено в пределах примерно 40 тысяч световых лет от ее центра.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на исследование в журнале Astronomy & Astrophysics.

Где проходит край активного диска галактики

Открытие стало возможным благодаря анализу возраста более 100 тысяч гигантских звезд и данным космического телескопа Gaia. Именно эти наблюдения позволили проследить, как меняется возраст звезд в зависимости от расстояния до центра Млечного Пути.

Астрономы обнаружили закономерность: чем дальше от центра галактики, тем моложе становятся звезды. Это подтверждает теорию, по которой Млечный Путь рос "изнутри наружу".

Однако на расстоянии примерно от 35 до 40 тысяч световых лет эта тенденция резко меняется. За этой границей звезды снова становятся старше, формируя U-образный профиль возраста. Именно эту точку перелома исследователи считают настоящим краем активного диска, где рождение новых звезд резко ослабевает.

Наличие звезд за пределами активной зоны не противоречит новым выводам. Исследователи объясняют это явление радиальной миграцией.

Отдельные звезды могут взаимодействовать со спиральными рукавами галактики, менять свою скорость и постепенно удаляться от места, где они сформировались. Из-за того что этот процесс длится очень долго, наиболее удаленные объекты обычно оказываются более старыми.

Важно и то, что эти звезды движутся по почти круговым орбитам. Это ослабляет версию о том, что они могли быть занесены в Млечный Путь из других галактик.

Несмотря на уточнение границы, причина резкого падения звездообразования на внешнем крае диска пока остается открытым вопросом. Среди возможных объяснений называют гравитационное влияние центральной перемычки Млечного Пути или искривление внешней части галактического диска.

Ранее Новини.LIVE писали, что комета 3I/ATLAS, которая стала третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе, могла сформироваться в значительно более холодных условиях, чем те, в которых рождалась наша планетная система.

Также Новини.LIVE рассказывали, что марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе новые органические молекулы после химического эксперимента, который впервые провели непосредственно на другой планете.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
