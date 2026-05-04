У центрі Чумацького Шляху знайшли сліди давньої галактики "Локі"

Вид на галактику Чумацький Шлях з Землі. Фото: кадр з відео/YouTube

У центрі Чумацького Шляху можуть зберігатися сліди давньої карликової галактики, яку наша галактика поглинула мільярди років тому. Нове дослідження вказує, що цей загадковий об'єкт, який астрономи прозвали "Локі", міг залишити після себе групу дуже старих зірок.

Що саме знайшли астрономи

Науковці припускають, що всередині Чумацького Шляху може бути "похована" інша галактика. Йдеться не про повноцінну окрему структуру в сучасному вигляді, а про залишки давнього карликового об'єкта, який колись злився з нашою галактикою.

Цей імовірний загублений світ отримав назву "Локі" — на честь скандинавського бога обману. Якщо його існування підтвердиться, він може виявитися давньою карликовою галактикою, поглинутою Чумацьким Шляхом на ранніх етапах його розвитку.

Карликові галактики давно цікавлять астрономів, адже вони значно менші за великі галактики й можуть містити лише кілька мільярдів зірок. Для порівняння, у великих галактиках кількість зірок може сягати сотень мільярдів.

Такі об'єкти часто мають неправильну форму і можуть зберігати сліди дуже давніх процесів у Всесвіті. Саме тому їхнє вивчення допомагає зрозуміти, як формувалися перші зоряні системи та яку роль у цьому могла відігравати темна матерія.

Які зірки стали ключем до відкриття

Дослідники проаналізували групу з 20 зірок у галактичній площині Чумацького Шляху. Усі вони виявилися бідними на метали — тобто мають склад, характерний для дуже давніх зірок, які сформувалися ще на ранніх етапах історії Всесвіту.

Порівняння їхнього хімічного складу з об'єктами на околицях галактики показало сліди численних космічних вибухів, які викидали важкі елементи. Водночас астрономи не знайшли ознак вибухів білих карликів.

Для появи білих карликів потрібні мільярди років. Якщо у хімічному складі цих зірок немає слідів таких процесів, це може означати, що вони походять із дуже давньої і короткочасної карликової галактики.

Інакше кажучи, ця система могла існувати недостатньо довго, щоб у ній встигли сформуватися білі карлики. Саме це підсилює версію про те, що "Локі" був стародавньою галактикою, яку Чумацький Шлях поглинув ще на ранньому етапі.

Додатковим аргументом стала орбіта досліджених зірок. Не всі вони рухаються в одному напрямку з Чумацьким Шляхом.

Із 20 зірок 11 обертаються в тому ж напрямку, що й наша галактика, а дев'ять рухаються ретроградно — тобто в протилежному напрямку. Така особливість може свідчити про давнє злиття, коли залишки іншої галактики були втягнуті всередину Чумацького Шляху.

