В центре Млечного Пути нашли следы древней галактики "Локи"

Вид на галактику Млечный Путь с Земли. Фото: кадр из видео/YouTube

В центре Млечного Пути могут храниться следы древней карликовой галактики, которую наша галактика поглотила миллиарды лет назад. Новое исследование указывает, что этот загадочный объект, который астрономы прозвали "Локи", мог оставить после себя группу очень старых звезд.

Что именно нашли астрономы

Ученые предполагают, что внутри Млечного Пути может быть "похоронена" другая галактика. Речь идет не о полноценной отдельной структуре в современном виде, а об остатках древнего карликового объекта, который когда-то слился с нашей галактикой.

Этот вероятный затерянный мир получил название "Локи" — в честь скандинавского бога обмана. Если его существование подтвердится, он может оказаться древней карликовой галактикой, поглощенной Млечным Путем на ранних этапах его развития.

Карликовые галактики давно интересуют астрономов, ведь они значительно меньше больших галактик и могут содержать всего несколько миллиардов звезд. Для сравнения, в больших галактиках количество звезд может достигать сотен миллиардов.

Такие объекты часто имеют неправильную форму и могут хранить следы очень давних процессов во Вселенной. Именно поэтому их изучение помогает понять, как формировались первые звездные системы и какую роль в этом могла играть темная материя.

Какие звезды стали ключом к открытию

Исследователи проанализировали группу из 20 звезд в галактической плоскости Млечного Пути. Все они оказались бедными на металлы — то есть имеют состав, характерный для очень древних звезд, которые сформировались еще на ранних этапах истории Вселенной.

Сравнение их химического состава с объектами на окраинах галактики показало следы многочисленных космических взрывов, которые выбрасывали тяжелые элементы. В то же время астрономы не нашли признаков взрывов белых карликов.

Для появления белых карликов нужны миллиарды лет. Если в химическом составе этих звезд нет следов таких процессов, это может означать, что они происходят из очень древней и кратковременной карликовой галактики.

Иначе говоря, эта система могла существовать недостаточно долго, чтобы в ней успели сформироваться белые карлики. Именно это усиливает версию о том, что "Локи" был древней галактикой, которую Млечный Путь поглотил еще на раннем этапе.

Дополнительным аргументом стала орбита исследованных звезд. Не все они движутся в одном направлении с Млечным Путем.

Из 20 звезд 11 вращаются в том же направлении, что и наша галактика, а девять движутся ретроградно — то есть в противоположном направлении. Такая особенность может свидетельствовать о давнем слиянии, когда остатки другой галактики были втянуты внутрь Млечного Пути.

