James Webb уперше напряму дослідив поверхню кам'янистої екзопланети

Космічний телескоп James Webb уперше дозволив астрономам напряму проаналізувати поверхню планети за межами Сонячної системи. Йдеться про кам'янисту екзопланету LHS 3844 b, яку вчені описують як темний, гарячий і безплідний світ без атмосфери.

Що відомо про планету LHS 3844 b

LHS 3844 b — це так звана суперземля, приблизно на 30% більша за нашу планету. Вона розташована майже за 50 світлових років від Землі й обертається навколо холодної червоної карликової зорі.

Планета робить повний оберт навколо своєї зорі лише за 11 годин. Крім того, вона припливно заблокована: один її бік постійно повернений до зорі, а інший завжди перебуває в темряві. Температура на денному боці сягає приблизно 725 градусів Цельсія.

На відміну від багатьох досліджень екзопланет, де головну увагу приділяють атмосфері, цього разу астрономи аналізували тепло, яке випромінює сама поверхня планети.

У 2023 та 2024 роках команда спостерігала три вторинні затемнення — моменти, коли планета проходила за своєю зорею. За допомогою інструмента MIRI телескоп виміряв інфрачервоне світло від розпеченого денного боку LHS 3844 b.

Дані показали, що LHS 3844 b не має атмосфери й нагадує темну кам'янисту планету, схожу на Меркурій. Дослідниця Лаура Крайдберг з Інституту астрономії Макса Планка описала її як "темну, гарячу, безплідну скелю".

Порівняння отриманого сигналу з відомими породами Землі, Місяця та Марса дозволило відкинути варіант земної кори, багатої на кремнезем і граніт. Така кора зазвичай формується за участі води та тектоніки плит, а на LHS 3844 b ознак подібних процесів не виявили.

Найкраще дані James Webb збігаються з поверхнею, багатою на базальт — темну вулканічну породу з високим вмістом заліза й магнію. Подібні породи поширені на Місяці та Меркурії.

Один із варіантів пояснення — відносно молода поверхня, сформована недавньою вулканічною активністю. Проте така активність мала б викидати гази, наприклад вуглекислий або сірчистий газ, а інструмент MIRI їх не виявив.

Альтернативна версія полягає в тому, що планету вкриває товстий шар темного дрібнозернистого матеріалу, який утворився за довгий час під дією радіації та метеоритних ударів.

Без атмосфери поверхня LHS 3844 b особливо вразлива до такого "космічного вивітрювання". Подібні процеси поступово руйнують і затемнюють породи на Місяці та Меркурії.

