James Webb впервые напрямую исследовал поверхность каменистой экзопланеты

Космический телескоп James Webb. Фото: кадр из видео/YouTube

Космический телескоп James Webb впервые позволил астрономам напрямую проанализировать поверхность планеты за пределами Солнечной системы. Речь идет о каменистой экзопланете LHS 3844 b, которую ученые описывают как темный, горячий и бесплодный мир без атмосферы.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space.com.

Что известно о планете LHS 3844 b

LHS 3844 b — это так называемая суперземля, примерно на 30% больше нашей планеты. Она расположена почти в 50 световых годах от Земли и вращается вокруг холодной красной карликовой звезды.

Планета делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 11 часов. Кроме того, она приливно заблокирована: одна ее сторона постоянно повернута к звезде, а другая всегда находится в темноте. Температура на дневной стороне достигает примерно 725 градусов Цельсия.

В отличие от многих исследований экзопланет, где главное внимание уделяют атмосфере, на этот раз астрономы анализировали тепло, которое излучает сама поверхность планеты.

Читайте также:

В 2023 и 2024 годах команда наблюдала три вторичных затмения — моменты, когда планета проходила за своей звездой. С помощью инструмента MIRI телескоп измерил инфракрасный свет от раскаленной дневной стороны LHS 3844 b.

Данные показали, что LHS 3844 b не имеет атмосферы и напоминает темную каменистую планету, похожую на Меркурий. Исследовательница Лаура Крайдберг из Института астрономии Макса Планка описала ее как "темную, горячую, бесплодную скалу".

Сравнение полученного сигнала с известными породами Земли, Луны и Марса позволило отбросить вариант земной коры, богатой кремнеземом и гранитом. Такая кора обычно формируется при участии воды и тектоники плит, а на LHS 3844 b признаков подобных процессов не обнаружили.

Лучше всего данные James Webb совпадают с поверхностью, богатой базальтом — темной вулканической породой с высоким содержанием железа и магния. Подобные породы распространены на Луне и Меркурии.

Один из вариантов объяснения — относительно молодая поверхность, сформированная недавней вулканической активностью. Однако такая активность должна была бы выбрасывать газы, например углекислый или сернистый газ, а инструмент MIRI их не обнаружил.

Альтернативная версия заключается в том, что планету покрывает толстый слой темного мелкозернистого материала, который образовался за долгое время под действием радиации и метеоритных ударов.

Без атмосферы поверхность LHS 3844 b особенно уязвима к такому "космическому выветриванию". Подобные процессы постепенно разрушают и затемняют породы на Луне и Меркурии.

Ранее Новини.LIVE писали, что международная группа астрономов впервые смогла точнее очертить физическую границу звездообразующего диска Млечного Пути. Новые данные показали, что активное рождение звезд в нашей галактике сосредоточено в пределах примерно 40 тысяч световых лет от ее центра.

Также Новини.LIVE рассказывали, что комета 3I/ATLAS, которая стала третьим подтвержденным межзвездным объектом в Солнечной системе, могла сформироваться в значительно более холодных условиях, чем те, в которых возникала наша система. К такому выводу исследователи из Мичиганского университета пришли после анализа состава воды в веществе кометы.