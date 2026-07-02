Астроном 8 років "благав" NASA: як "Вояджер-1" зробив легендарне фото Землі

Зонд "Вояджер-1" та планета Земля. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У 1990 році космічний зонд "Вояджер-1" сфотографував Землю з відстані близько шести мільярдів кілометрів. Планета вийшла меншою за один піксель, але цей знімок став одним із найзнаковіших зображень в історії людства.

Про те, як з'явився цей знімок Землі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space Daily.

Як зробили знімок, який вважали непотрібним

З відстані шести мільярдів кілометрів Земля була занадто малою, щоб її можна було детально розрізнити будь-якою камерою. На зображенні не було жодних деталей — лише крихітна крапка.

Сам знімок майже не мав наукової інформації, але став важливим завдяки своїй ідеї. Те, що цей знімок взагалі існує, багато в чому є заслугою астронома Карла Сагана. Він входив до складу групи з обробки зображень "Вояджера" і добре розумів, що фотографія не матиме наукової цінності.

Однак його аргументи були не про науку, а про перспективу. Саган хотів отримати портрет Землі такою, якою вона насправді є в космосі.

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Ідея зробити такий знімок виникла ще у 1980 році, коли "Вояджер-1" пролетів повз Сатурн. Довгі роки NASA не схвалювала цю фотографію. Причини були зрозумілими: команда "Вояджера" мала обмежені інженерні ресурси.

Крім того, спрямування камер назад, у внутрішню частину Сонячної системи, означало наведення їх близько до Сонця, що могло пошкодити обладнання.

Щоб зображення схвалили, знадобилося вісім років і шість окремих запитів. Знімок зробили 14 лютого 1990 року. На той момент планетарна місія завершилася, тому "Вояджер-1" використав камери востаннє. Після цього їх остаточно вимкнули.

Який вигляд мала Земля на знімку

На фото Земля має вигляд крапки розміром приблизно 0,12 пікселя. Вона випадково опинилася у промені сонячного світла, розсіяного всередині оптики камери.

Зображення не вплинуло на розвиток науки, але дало людям чітке уявлення про місце, де вони насправді живуть.

Раніше Новини.LIVE писали, що космічні апарати "Вояджер" десятиліттями фіксують хвилі в міжпланетному та міжзоряному просторі. Для людського слуху ці записи нагадують свист, гул або білий шум, тому їх часто називають "моторошними звуками космосу".

Також Новини.LIVE розповідали, що новий аналіз даних NASA уточнив форму й точні розміри Юпітера та виявив розбіжності з оцінками, зробленими під час місій 1970-х років. Завдяки серії сучасних радіовимірювань учені отримали найдетальнішу за десятиліття модель параметрів газового гіганта.