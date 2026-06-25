"Вояджер-1" летить із 1977 року, але досі не подолав навіть один світловий рік

Космічний зонд Voyager-1 та зоряне небо. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Voyager 1 летить у космосі без зупинки з 1977 року й рухається швидше за кулю щосекунди кожного дня. Проте навіть за майже пів століття польоту апарат досі не подолав відстань навіть в один світловий рік від Землі.

Про те, чому рекорд Voyager 1 водночас вражає і показує реальні масштаби космосу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space Daily.

Найвіддаленіший апарат, створений людьми

Voyager 1 запустили у вересні 1977 року. Відтоді він продовжує рухатися без увімкненого двигуна.

Його швидкість становить приблизно 17 км/с, або близько 61 тис. км/год. Це імпульс, який апарат отримав під час прольотів повз планети, і він зберігає цей темп після останньої зустрічі із Сатурном у 1980 році.

Зараз Voyager 1 перебуває приблизно у 170 разів далі від Сонця, ніж Земля. Це близько 25 млрд км.

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У 2012 році апарат перетнув геліопаузу — межу, де сонячна бульбашка частинок поступається міжзоряному простору. Так Voyager 1 став першим космічним апаратом, який працював між зірками.

Попри рекордну відстань і швидкість, Voyager 1 не подолав навіть однієї трьохсот семидесятої частини світлового року. Світловий рік — це відстань, яку світло проходить за рік. Вона становить близько 9,5 трлн км, або приблизно у 63 тис. разів більше за відстань між Землею та Сонцем.

Voyager 1 зараз перебуває приблизно на рівні 170 таких відстаней між Землею і Сонцем. Якщо рахувати за швидкістю 17 км/с, на подолання одного світлового року апарату знадобилося б близько 17 тис. років.

Коли апарат досягне відстані в один світловий день

Є менший рубіж, який легше уявити. NASA очікує, що в листопаді 2026 року Voyager 1 стане першим створеним людьми об'єктом на відстані одного світлового дня від Землі. Це означає, що радіосигналу потрібно буде близько доби, щоб дістатися апарата, і ще близько доби, щоб повернутися назад.

На досягнення одного світлового дня Voyager 1 витратить майже 49 років, а світловий рік у 365 разів більший за цю відстань.

Чому Voyager 1 скоро може замовкнути

Voyager 1 працює завдяки теплу від розпаду плутонію. Але цей запас енергії щороку зменшується приблизно на 4 Вт. На початку апарат мав близько 470 Вт потужності, а зараз цей показник уже становить менш ніж половину від початкового.

Щоб розтягнути залишок енергії, інженери NASA Jet Propulsion Laboratory поступово вимикають інструменти. Підсистему космічних променів відключили на початку 2025 року, а інструмент для частинок низької енергії — у квітні 2026 року.

Поки працюють ще два наукові інструменти: один вимірює магнітні поля, а другий слухає плазмові хвилі. У наступні кілька років енергії може стати замало для роботи будь-яких інструментів. Тоді Voyager 1 замовкне, але сам апарат не зупиниться. Він продовжить рухатися зі швидкістю близько 17 км/с, уже темний і безмовний.

Voyager 1 нестиме свій золотий запис назовні ще тисячі років, навіть після того, як його радіосигнал остаточно зникне.

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