"Вояджер-1" летит с 1977 года, но до сих пор не преодолел даже один световой год

Космический зонд Voyager-1 и звездное небо. Фото: кадр с видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Voyager 1 летит в космосе без остановки с 1977 года и двигается быстрее пули ежесекундно каждый день. Однако даже почти за полвека полета аппарат до сих пор не преодолел расстояние даже в один световой год от Земли.

О том, почему рекорд Voyager 1 в то же время поражает и показывает реальные масштабы космоса, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space Daily.

Самый отдаленный аппарат, созданный людьми

Voyager 1 был запущен в сентябре 1977 года. С этого момента он продолжает двигаться без включенного двигателя.

Его скорость составляет примерно 17 км/с или около 61 тыс. км/ч. Это импульс, который аппарат получил во время пролетов мимо планеты и сохраняет этот темп после последней встречи с Сатурном в 1980 году.

Сейчас Voyager 1 находится примерно в 170 раз дальше Солнца, чем Земля. Это около 25 млрд км.

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В 2012 году аппарат пересек гелиопаузу — границу, где солнечный пузырь частиц уступает межзвездному пространству. Так Voyager 1 стал первым космическим аппаратом, работавшим между звездами.

Несмотря на рекордное расстояние и скорость, Voyager 1 не преодолел даже одну трехсот семидесятую часть светового года. Световой год — это расстояние, которое свет проходит через год. Она составляет около 9,5 трлн км, или примерно в 63 тыс. раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Voyager 1 сейчас находится примерно на уровне 170 таких расстояний между Землей и Солнцем. Если считать по скорости 17 км/с, на преодоление одного светового года аппарату понадобилось бы около 17 тыс. лет.

Когда аппарат достигнет расстояния в один световой день

Есть меньший рубеж, который легче вообразить. NASA ожидает, что в ноябре 2026 года Voyager 1 станет первым созданным людьми объектом в одном световом дне от Земли. Это означает, что радиосигналу потребуется около суток, чтобы добраться до аппарата, и еще около суток, чтобы вернуться назад.

На достижение одного светового дня Voyager 1 потратит почти 49 лет, а световой год в 365 раз больше этого расстояния.

Почему Voyager 1 скоро может замолчать

Voyager 1 работает благодаря теплу от распада плутония. Однако этот запас энергии ежегодно уменьшается примерно на 4 Вт. В начале аппарат имел около 470 Вт мощности, а сейчас этот показатель уже составляет менее половины от начального.

Чтобы растянуть остаток энергии, инженеры NASA Jet Propulsion Laboratory постепенно отключают инструменты. Подсистему космических лучей отключили в начале 2025 года, а инструмент для частиц низкой энергии — в апреле 2026 года.

Пока работают еще два научных инструмента: один измеряет магнитные поля, а другой слушает плазменные волны. В последующие несколько лет энергии может стать маловато для работы любых инструментов. Тогда Voyager 1 умолкнет, но сам аппарат не остановится. Он продолжит двигаться со скоростью около 17 км/с, уже темный и безмолвный.

Voyager 1 будет нести свою золотую запись еще тысячи лет, даже после того, как ее радиосигнал окончательно исчезнет.

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