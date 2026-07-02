Астроном 8 лет "умолял" NASA: как "Вояджер-1" сделал легендарный снимок Земли

Зонд "Вояджер-1" и планета Земля. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В 1990 году космический зонд "Вояджер-1" сфотографировал Землю с расстояния около шести миллиардов километров. Планета получилась меньше одного пикселя, но этот снимок стал одним из самых знаковых изображений в истории человечества.

О том, как появился этот снимок Земли, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space Daily.

Как сделали снимок, который считали ненужным

С расстояния шести миллиардов километров Земля была слишком маленькой, чтобы её можно было детально разглядеть любой камерой. На изображении не было никаких деталей — лишь крошечная точка.

Сам снимок практически не содержал научной информации, но стал важным благодаря своей идее. То, что этот снимок вообще существует, во многом является заслугой астронома Карла Сагана. Он входил в состав группы по обработке изображений "Вояджера" и хорошо понимал, что фотография не будет иметь научной ценности.

Однако его аргументы касались не науки, а перспективы. Саган хотел получить портрет Земли такой, какой она на самом деле является в космосе.

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Идея сделать такой снимок возникла ещё в 1980 году, когда "Вояджер-1" пролетел мимо Сатурна. Долгие годы NASA не одобряла эту фотографию. Причины были понятны: команда "Вояджера" располагала ограниченными инженерными ресурсами.

Кроме того, направление камер назад, во внутреннюю часть Солнечной системы, означало их приближение к Солнцу, что могло повредить оборудование.

Чтобы снимок одобрили, потребовалось восемь лет и шесть отдельных запросов. Снимок был сделан 14 февраля 1990 года. К тому моменту планетарная миссия завершилась, поэтому "Вояджер-1" использовал камеры в последний раз. После этого их окончательно выключили.

Как выглядела Земля на снимке

На фото Земля выглядит как точка размером примерно 0,12 пикселя. Она случайно оказалась в луче солнечного света, рассеянного внутри оптики камеры.

Изображение не повлияло на развитие науки, но дало людям четкое представление о месте, где они на самом деле живут.

Ранее Новини.LIVE писали, что космические аппараты "Вояджер" десятилетиями фиксируют волны в межпланетном и межзвездном пространстве. Для человеческого слуха эти записи напоминают свист, гул или белый шум, поэтому их часто называют "жуткими звуками космоса".

Также Новини.LIVE сообщали, что новый анализ данных NASA уточнил форму и точные размеры Юпитера и выявил расхождения с оценками, сделанными во время миссий 1970-х годов. Благодаря серии современных радиомерных измерений ученые получили самую подробную за десятилетия модель параметров газового гиганта.