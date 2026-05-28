Гарвардський астроном припустив, що 3I/ATLAS міг заселити Сонячну систему

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS знову опинився в центрі незвичної наукової гіпотези. Гарвардський астроном Аві Леб припустив, що він міг переносити будівельні блоки життя або навіть бути частиною сценарію так званої спрямованої панспермії.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на блог Аві Леба на Medium.

Чому 3I/ATLAS пов'язали з ідеєю панспермії

Панспермія — це гіпотеза, за якою зачатки життя можуть поширюватися космосом разом із пилом, астероїдами або кометами. Деякі дослідники також розглядали сміливішу версію — що життя могли навмисно розсіювати розумні цивілізації.

Новий привід для таких дискусій дав міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Його виявили 1 липня 2025 року за допомогою оглядового телескопа ATLAS у Чилі. Це третій підтверджений об'єкт, який прибув до Сонячної системи з міжзоряного простору.

Під час спостережень з'ясувалося, що за час короткого проходження через Сонячну систему він наблизився до кількох планет. На цьому тлі Аві Леб припустив, що об'єкт міг розповсюджувати матеріал, пов'язаний із зародженням життя.

Леб порівняв можливий механізм із кульбабою, яка розсіює насіння за допомогою вітру. За його гіпотезою, мікроорганізми або будівельні блоки життя могли пережити міжзоряну подорож усередині крижаних запасів комети, а потім вивільнитися поблизу планет.

Астроном також допустив сміливіший сценарій — спрямовану панспермію. У такому випадку 3I/ATLAS міг бути не випадковим природним переносником, а об'єктом, який нібито використали для "засіву" потенційно придатних для життя планет.

На думку Леба, цю версію могли б пояснювати траєкторія об'єкта поблизу площини орбіт планет і струмінь із великими фрагментами, спрямований у бік Сонця.

Подібні припущення не є новими для Аві Леба. Раніше він уже висував спірні версії про можливе штучне походження міжзоряних об'єктів і допускав, що 3I/ATLAS може мати технологічну природу.

Леб вважає, що подібні об'єкти варто досліджувати за допомогою апаратів-перехоплювачів. За його словами, зонд, спрямований до поверхні крижаного міжзоряного тіла, міг би визначити склад матеріалу, який воно викидає.

Таке дослідження допомогло б зрозуміти, чи може об'єкт нести органічні компоненти або інші сліди, пов'язані з потенційним позаземним життям. Якщо такі ознаки виявлять, ключовим питанням стане те, чи схожа можлива позаземна біологія на земну.

Раніше Новини.LIVE писали, що комета 3I/ATLAS, яка пролетіла крізь Сонячну систему, може бути однією з найдавніших серед відомих міжзоряних тіл. За новими оцінками, її вік може становити 10-12 мільярдів років, тобто вона могла сформуватися ще на ранніх етапах історії нашої галактики.

Також Новини.LIVE розповідали, що міжзоряну комету 3I/ATLAS вдалося зафіксувати з ракурсу, недоступного для наземних телескопів. Нові кадри отримав космічний апарат JUICE, який рухався Сонячною системою в межах місії до Юпітера та його великих крижаних супутників.