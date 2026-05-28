Гарвардский астроном предположил, что 3I/ATLAS мог заселить Солнечную систему

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Межзвездный объект 3I/ATLAS снова оказался в центре необычной научной гипотезы. Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что он мог переносить строительные блоки жизни или даже быть частью сценария так называемой направленной панспермии.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на блог Ави Леба на Medium.

Почему 3I/ATLAS связали с идеей панспермии

Панспермия — это гипотеза, по которой зачатки жизни могут распространяться по космосу вместе с пылью, астероидами или кометами. Некоторые исследователи также рассматривали более смелую версию — что жизнь могли намеренно рассеивать разумные цивилизации.

Новый повод для таких дискуссий дал межзвездный объект 3I/ATLAS. Его обнаружили 1 июля 2025 года с помощью обзорного телескопа ATLAS в Чили. Это третий подтвержденный объект, который прибыл в Солнечную систему из межзвездного пространства.

Во время наблюдений выяснилось, что за время короткого прохождения через Солнечную систему он приблизился к нескольким планетам. На этом фоне Ави Леб предположил, что объект мог распространять материал, связанный с зарождением жизни.

Леб сравнил возможный механизм с одуванчиком, который рассеивает семена с помощью ветра. По его гипотезе, микроорганизмы или строительные блоки жизни могли пережить межзвездное путешествие внутри ледяных запасов кометы, а затем высвободиться вблизи планет.

Астроном также допустил более смелый сценарий — направленную панспермию. В таком случае 3I/ATLAS мог быть не случайным естественным переносчиком, а объектом, который якобы использовали для "засева" потенциально пригодных для жизни планет.

По мнению Леба, эту версию могли бы объяснять траектория объекта вблизи плоскости орбит планет и струя с крупными фрагментами, направленная в сторону Солнца.

Подобные предположения не являются новыми для Ави Леба. Ранее он уже выдвигал спорные версии о возможном искусственном происхождении межзвездных объектов и допускал, что 3I/ATLAS может иметь технологическую природу.

Леб считает, что подобные объекты стоит исследовать с помощью аппаратов-перехватчиков. По его словам, зонд, направленный к поверхности ледяного межзвездного тела, мог бы определить состав материала, который оно выбрасывает.

Такое исследование помогло бы понять, может ли объект нести органические компоненты или другие следы, связанные с потенциальной внеземной жизнью. Если такие признаки обнаружат, ключевым вопросом станет то, похожа ли возможная внеземная биология на земную.

Ранее Новини.LIVE писали, что комета 3I/ATLAS, которая пролетела сквозь Солнечную систему, может быть одной из древнейших среди известных межзвездных тел. По новым оценкам, ее возраст может составлять 10-12 миллиардов лет, то есть она могла сформироваться еще на ранних этапах истории нашей галактики.

Также Новини.LIVE рассказывали, что межзвездную комету 3I/ATLAS удалось зафиксировать с ракурса, недоступного для наземных телескопов. Новые кадры получил космический аппарат JUICE, который двигался по Солнечной системе в рамках миссии к Юпитеру и его большим ледяным спутникам.