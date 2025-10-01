Відео
Україна
Apple визнала ще одну популярну модель iPhone "вінтажною"

Apple визнала ще одну популярну модель iPhone "вінтажною"

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:24
Apple визнала iPhone 11 Pro Max "вінтажним" — що це означає
В руках смартфон Apple iPhone 11 Pro Max. Фото: Unsplash

Після вересневого релізу лінійки iPhone 17 Apple додала до переліку "вінтажних" ще один флагман минулих років — iPhone 11 Pro Max. Одночасно компанія перевела до цього списку всі моделі Apple Watch Series 3.

Про це пише NDTV Profit.

Читайте також:

Що сталося

iPhone 11 Pro Max поповнив список "вінтажних" пристроїв Apple — раніше наприкінці серпня до нього внесли iPhone X та iPhone 8 Plus. Модель вийшла у 2019 році разом з iPhone 11 Pro, але сам 11 Pro до переліку поки не додали, що вказує на його дистрибуцію через сторонніх ритейлерів.

Apple зазвичай позначає пристрій "вінтажним" через п'ять років після припинення офіційних продажів. Такі гаджети ще можуть приймати на ремонт в Apple та авторизованих сервісних центрах — за умови наявності оригінальних запчастин. Водночас подібні моделі зазвичай не отримують найновіші версії iOS, хоча iPhone 11 Pro Max сумісний з iOS 26.

У "вінтажний" список також занесено всі версії Watch Series 3, представлені у 2017 році.

Через два роки iPhone 11 Pro Max і Watch Series 3 будуть класифіковані як "застарілі" (obsolete) — це категорія для пристроїв, які не продаються вже сім років. Після цього Apple повністю припиняє апаратну підтримку, і навіть за наявності залишків запчастин офіційного сервісу більше не буде, тож користувачам доведеться задуматися про оновлення.

Нагадаємо, серія iPhone 17 отримала низку суттєвих змін: оновлений дизайн камер, удосконалені дисплеї та кілька програмних нововведень. Водночас багато з цих функцій і підходів користувачі Android бачили раніше, тож для частини аудиторії інновації Apple виглядають радше як запозичення, ніж як революційні рішення.

Також ми писали, що в Apple Store відвідувачі помітили сліди використання та подряпини на демонстраційних iPhone 17, переважно на задньому склі та навколо блоку камер. Після внутрішнього розслідування компанія з'ясувала причину — зношені MagSafe-стенди — і вже вживає заходів, щоб запобігти появі нових пошкоджень на вітринних зразках.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
