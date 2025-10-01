Apple признала iPhone 11 Pro Max "винтажным" — что это значит

В руках смартфон Apple iPhone 11 Pro Max. Фото: Unsplash

После сентябрьского релиза линейки iPhone 17 Apple добавила в перечень "винтажных" еще один флагман прошлых лет — iPhone 11 Pro Max. Одновременно компания перевела в этот список все модели Apple Watch Series 3.

Об этом пишет NDTV Profit.

Что произошло

iPhone 11 Pro Max пополнил список "винтажных" устройств Apple — ранее в конце августа в него внесли iPhone X и iPhone 8 Plus. Модель вышла в 2019 году вместе с iPhone 11 Pro, но сам 11 Pro в перечень пока не добавили, что указывает на его дистрибуцию через сторонних ритейлеров.

Apple обычно обозначает устройство "винтажным" через пять лет после прекращения официальных продаж. Такие гаджеты еще могут принимать на ремонт в Apple и авторизованных сервисных центрах — при условии наличия оригинальных запчастей. В то же время подобные модели обычно не получают новейшие версии iOS, хотя iPhone 11 Pro Max совместим с iOS 26.

В "винтажный" список также занесены все версии Watch Series 3, представленные в 2017 году.

Через два года iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 будут классифицированы как "устаревшие" (obsolete) — это категория для устройств, которые не продаются уже семь лет. После этого Apple полностью прекращает аппаратную поддержку, и даже при наличии остатков запчастей официального сервиса больше не будет, поэтому пользователям придется задуматься об обновлении.

Напомним, серия iPhone 17 получила ряд существенных изменений: обновленный дизайн камер, усовершенствованные дисплеи и несколько программных нововведений. В то же время многие из этих функций и подходов пользователи Android видели ранее, поэтому для части аудитории инновации Apple выглядят скорее как заимствование, чем как революционные решения.

Также мы писали, что в Apple Store посетители заметили следы использования и царапины на демонстрационных iPhone 17, преимущественно на заднем стекле и вокруг блока камер. После внутреннего расследования компания выяснила причину — изношенные MagSafe-стенды — и уже принимает меры, чтобы предотвратить появление новых повреждений на витринных образцах.