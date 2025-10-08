Apple змінює будильник в iOS 26.1 — тепер потрібно свайпнути, щоб вимкнути

Смартфон Apple iPhone із новим будильником в iOS 26 на екрані лежить поруч із котами. Фото: кадр з відео/YouTube

У другій бета-версії iOS 26.1 Apple переробила екран будильника на iPhone. Щоб повністю вимкнути сигнал, тепер потрібно провести по екрану — жестом Slide to Stop, а коротке торкання, як і раніше, працює для відкладання (Snooze).

Про це пише MacRumors.

Реклама

Читайте також:

Що змінилося на екрані будильника та таймера

У iOS 26.1 beta 2 для зупинки будильника більше не достатньо натиснути кнопку — потрібно зробити свайп по "Slide to Stop". Такий підхід зменшує ризик випадкового вимкнення сигналу, коли користувач намагався лише "подрімати".

Нова кнопка вимкнення будильника в iOS 26.1. Фото: MacRumors

Кнопки Stop і Snooze залишаються великими, тож Apple зберігає оновлений дизайн і водночас виправляє проблему, яку користувачі відчували в поточній iOS 26: випадкові натискання Stop замість Snooze. Для порівняння, в iOS 18 ці елементи були меншими та рознесеними, через що іноді важко було влучити саме в потрібну кнопку. Такий самий слайд-жест тепер застосовується і для таймерів у iOS 26.1 beta 2.

Оскільки це тестова версія, Apple може надалі змінити або навіть повернути поточний екран будильника, однак оновлення має вигляд логічного покращення.

Нагадаємо, прокуратура Парижа відкрила офіційне розслідування щодо компанії Apple через імовірне порушення правил конфіденційності. Компанію звинуватили у надмірному зборі особистих записів без належної згоди користувачів.

Також ми писали, що після кожного великого оновлення iOS користувачі ставлять запитання, чи не сповільнюється їхній iPhone. Однозначної відповіді немає, адже швидкодія залежить від моделі, віку пристрою, стану батареї та особливостей оновлення.