Apple усложнит выключение будильника в iOS 26.1 — что изменится

Apple усложнит выключение будильника в iOS 26.1 — что изменится

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:24
Apple меняет будильник в iOS 26.1 — теперь нужно свайпнуть, чтобы выключить
Смартфон Apple iPhone с новым будильником в iOS 26 на экране лежит рядом с котами. Фото: кадр из видео/YouTube

Во второй бета-версии iOS 26.1 Apple переделала экран будильника на iPhone. Чтобы полностью выключить сигнал, теперь нужно провести по экрану — жестом Slide to Stop, а короткое касание по-прежнему работает для откладывания (Snooze).

Об этом пишет MacRumors.



Что изменилось на экране будильника и таймера

В iOS 26.1 beta 2 для остановки будильника больше не достаточно нажать кнопку — нужно сделать свайп по "Slide to Stop". Такой подход уменьшает риск случайного выключения сигнала, когда пользователь пытался только "вздремнуть".

Новая кнопка в будильнике iOS 26.1
Новая кнопка выключения будильника в iOS 26.1. Фото: MacRumors

Кнопки Stop и Snooze остаются большими, поэтому Apple сохраняет обновленный дизайн и одновременно исправляет проблему, которую пользователи испытывали в текущей iOS 26: случайные нажатия Stop вместо Snooze. Для сравнения, в iOS 18 эти элементы были меньше и разнесенными, из-за чего иногда трудно было попасть именно в нужную кнопку. Такой же слайд-жест теперь применяется и для таймеров в iOS 26.1 beta 2.

Поскольку это тестовая версия, Apple может в дальнейшем изменить или даже вернуть текущий экран будильника, однако обновление имеет вид логического улучшения.

Напомним, прокуратура Парижа открыла официальное расследование в отношении компании Apple из-за вероятного нарушения правил конфиденциальности. Компанию обвинили в чрезмерном сборе личных записей без надлежащего согласия пользователей.

Также мы писали, что после каждого крупного обновления iOS пользователи задаются вопросом, не замедляется ли их iPhone. Однозначного ответа нет, ведь быстродействие зависит от модели, возраста устройства, состояния батареи и особенностей обновления.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
