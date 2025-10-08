Apple меняет будильник в iOS 26.1 — теперь нужно свайпнуть, чтобы выключить

Смартфон Apple iPhone с новым будильником в iOS 26 на экране лежит рядом с котами. Фото: кадр из видео/YouTube

Во второй бета-версии iOS 26.1 Apple переделала экран будильника на iPhone. Чтобы полностью выключить сигнал, теперь нужно провести по экрану — жестом Slide to Stop, а короткое касание по-прежнему работает для откладывания (Snooze).

Что изменилось на экране будильника и таймера

В iOS 26.1 beta 2 для остановки будильника больше не достаточно нажать кнопку — нужно сделать свайп по "Slide to Stop". Такой подход уменьшает риск случайного выключения сигнала, когда пользователь пытался только "вздремнуть".

Новая кнопка выключения будильника в iOS 26.1. Фото: MacRumors

Кнопки Stop и Snooze остаются большими, поэтому Apple сохраняет обновленный дизайн и одновременно исправляет проблему, которую пользователи испытывали в текущей iOS 26: случайные нажатия Stop вместо Snooze. Для сравнения, в iOS 18 эти элементы были меньше и разнесенными, из-за чего иногда трудно было попасть именно в нужную кнопку. Такой же слайд-жест теперь применяется и для таймеров в iOS 26.1 beta 2.

Поскольку это тестовая версия, Apple может в дальнейшем изменить или даже вернуть текущий экран будильника, однако обновление имеет вид логического улучшения.

