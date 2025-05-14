Apple готує нові технології — один з наступних iPhone отримає підекранний Face ID

Смартфон iPhone на столі. Фото: Unsplash

Попри те, що презентація iPhone 17 Pro запланована лише через чотири місяці, галузеві експерти вже діляться прогнозами щодо наступного покоління флагманів Apple. За їхніми словами, iPhone 18 Pro може стати першим смартфоном компанії з "невидимою" системою Face ID, схованою прямо під екраном.

Про це пише MacRumors.

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Віцепрезидент Counterpoint Research Росс Янг, який не раз точно передбачав дисплейні новації Apple, опублікував коментар після виступу генерального директора OTI Lumionics Майкла Гелендера на конференції SID Business Conference. Топменеджер зазначив, що у 2026 році на ринку з'являться телефони з підекранним Face ID, виготовлені з використанням матеріалів його компанії. Янг вважає, що саме iPhone 18 Pro стануть першими пристроями з такою технологією, а згодом до Apple приєднаються й інші бренди.

Схожу інформацію раніше публікував і журналіст Уейн Ма з видання The Information. За його даними, у майбутньому Pro-айфоні залишиться лише невеликий отвір у верхньому лівому куті для фронтальної камери, тож нинішній виріз у формі "пігулки" зникне. Чи залишиться при цьому програмна функція Dynamic Island, джерело не уточнює.

Якщо компанія дотримається звичного графіка, лінійку iPhone 18 Pro представлять у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Apple готується повністю переглянути свою стратегію запуску смартфонів. Компанія планує розподілити релізи на кілька сезонів і одночасно презентувати дві незвичні моделі — ультратонкий iPhone та перший складаний пристрій у своїй історії.

Також ми писали, що нові макети iPhone 17 Air, які масово з'явилися у фото- й відеоматеріалах, вже привернули увагу до майбутньої новинки. Усе, що наразі відомо, свідчить про те, що Apple отримала реальний шанс відтворити успіх першого MacBook Air, представивши смартфон, здатний переосмислити всю лінійку iPhone.