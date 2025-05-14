Apple готовит новые технологии — один из следующих iPhone получит подэкранный Face ID

Смартфон iPhone на столе. Фото: Unsplash

Несмотря на то, что презентация iPhone 17 Pro запланирована лишь через четыре месяца, отраслевые эксперты уже делятся прогнозами относительно следующего поколения флагманов Apple. По их словам, iPhone 18 Pro может стать первым смартфоном компании с "невидимой" системой Face ID, скрытой прямо под экраном.

Об этом пишет MacRumors.

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Вице-президент Counterpoint Research Росс Янг, который не раз точно предсказывал дисплейные новации Apple, опубликовал комментарий после выступления генерального директора OTI Lumionics Майкла Гелендера на конференции SID Business Conference. Топ-менеджер отметил, что в 2026 году на рынке появятся телефоны с подэкранным Face ID, изготовленные с использованием материалов его компании. Янг считает, что именно iPhone 18 Pro станут первыми устройствами с такой технологией, а впоследствии к Apple присоединятся и другие бренды.

Похожую информацию ранее публиковал и журналист Уэйн Ма из издания The Information. По его данным, в будущем Pro-айфоне останется лишь небольшое отверстие в верхнем левом углу для фронтальной камеры, поэтому нынешний вырез в форме "таблетки" исчезнет. Останется ли при этом программная функция Dynamic Island, источник не уточняет.

Если компания придерживается привычного графика, линейку iPhone 18 Pro представят в сентябре 2026 года.

Напомним, Apple готовится полностью пересмотреть свою стратегию запуска смартфонов. Компания планирует распределить релизы на несколько сезонов и одновременно представить две необычные модели — ультратонкий iPhone и первое складное устройство в своей истории.

Также мы писали, что новые макеты iPhone 17 Air, которые массово появились в фото- и видеоматериалах, уже привлекли внимание к будущей новинке. Все, что на данный момент известно, свидетельствует, что Apple получила реальный шанс воспроизвести успех первого MacBook Air, представив смартфон, способный переосмыслить всю линейку iPhone.