Apple почала виробництво iPhone Fold: про новинку вже майже все відомо

Концепт складаного iPhone Fold.

Apple перейшла до виробництва свого першого складаного iPhone, а ключові характеристики новинки вже з'явилися у витоках. Пристрій, за попередніми даними, покажуть восени 2026 року разом із лінійкою iPhone 18.

з посиланням на PhoneArena.

Що відомо про перший складаний смартфон Apple

За наявною інформацією, пристрій уже пройшов етап пробного виробництва. Найближчим часом у мережі можуть з'явитися й реальні фотографії робочих прототипів — подібний сценарій раніше вже повторювався і з іншими моделями iPhone.

Про підготовку Apple до виходу на ринок складаних смартфонів інсайдери й аналітики говорили вже давно. Компанія, як очікується, представить свій пристрій у сегменті, де зараз домінують Android-моделі від Samsung, Huawei та інших брендів.

Попередні витоки свідчать, що складаний iPhone отримає формфактор "книжки". Зовнішній дисплей матиме діагональ 5,49 дюйма і майже квадратне співвідношення сторін близько 1,5:1, а внутрішній екран — 7,76 дюйма і теж буде близьким до квадратного формату.

Однією з головних особливостей новинки може стати майже непомітний згин екрана або його повна відсутність. Такого ефекту, за попередніми даними, вдасться досягти завдяки шарніру з рідкого металу та гнучкому склу. Корпус моделі, як очікується, виконають із титану, а товщина в розкладеному стані становитиме лише 4,8 мм.

Також у витоках фігурують деталі щодо оснащення. Смартфону приписують чотири камери, серед яких фронтальна, внутрішня та два основні модулі по 48 Мп, акумулятор місткістю 5500 мАг, 2-нм чіп A20 Pro і 12 ГБ оперативної пам'яті. Замість Face ID модель, імовірно, отримає Touch ID, вбудований у бічну кнопку.

За різними оцінками, вартість складаного iPhone може становити від 2000 до 2400 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple, за інформацією з надійних джерел, змогла знизити собівартість одного з головних компонентів майбутнього розкладного iPhone. Це, своєю чергою, відкриває для компанії можливість встановити стартову ціну нижче тієї, яку раніше закладав ринок у своїх очікуваннях.