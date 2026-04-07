Главная Технологии Apple максимально приблизилась к выпуску складного iPhone Fold

Дата публикации 7 апреля 2026 11:41
Apple начала производство iPhone Fold: о новинке уже почти все известно
Концепт складного iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple перешла к производству своего первого складного iPhone, а ключевые характеристики новинки уже появились в утечках. Устройство, по предварительным данным, покажут осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PhoneArena.

Что известно о первом складном смартфоне Apple

По имеющейся информации, устройство уже прошло этап пробного производства. В ближайшее время в сети могут появиться и реальные фотографии рабочих прототипов — подобный сценарий ранее уже повторялся и с другими моделями iPhone.

О подготовке Apple к выходу на рынок складных смартфонов инсайдеры и аналитики говорили уже давно. Компания, как ожидается, представит свое устройство в сегменте, где сейчас доминируют Android-модели от Samsung, Huawei и других брендов.

Предварительные утечки свидетельствуют, что складной iPhone получит формфактор "книжки". Внешний дисплей будет иметь диагональ 5,49 дюйма и почти квадратное соотношение сторон около 1,5:1, а внутренний экран — 7,76 дюйма и тоже будет близким к квадратному формату.

Одной из главных особенностей новинки может стать почти незаметный изгиб экрана или его полное отсутствие. Такого эффекта, по предварительным данным, удастся достичь благодаря шарниру из жидкого металла и гибкому стеклу. Корпус модели, как ожидается, выполнят из титана, а толщина в разложенном состоянии будет составлять лишь 4,8 мм.

Также в утечках фигурируют детали по оснащению. Смартфону приписывают четыре камеры, среди которых фронтальная, внутренняя и два основных модуля по 48 Мп, аккумулятор емкостью 5500 мАч, 2-нм чип A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Вместо Face ID модель, предположительно, получит Touch ID, встроенный в боковую кнопку.

По разным оценкам, стоимость складного iPhone может составлять от 2000 до 2400 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что складной iPhone, о котором давно ходят слухи, появился на рендерах, которые сейчас считают одними из самых убедительных среди всех предыдущих утечек. Вместе с этим появилось и громкое заявление о том, что линия сгиба на дисплее может оказаться почти незаметной, что стало бы одним из ключевых аргументов в пользу такого формата.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Apple, по информации из надежных источников, смогла снизить себестоимость одного из главных компонентов будущего раскладного iPhone. Это, в свою очередь, открывает для компании возможность установить стартовую цену ниже той, которую ранее закладывал рынок в своих ожиданиях.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
