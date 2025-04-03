iPhone 17 Pro може отримати ще один сюрприз, пов'язаний з камерою — який саме

Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: 9to5Mac

Apple має масштабні плани для лінійки iPhone 17. Окрім чуток про появу версії iPhone 17 Air, відчутні оновлення готуються саме для Pro-моделей, насамперед у сфері камер. Видається, що iPhone 17 Pro отримає ще один приємний сюрприз, який стосується телефотооб'єктива.

Про це пише 9to5Mac.

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Як повідомляє інсайдер Majin Bu, Apple планує встановити до iPhone 17 Pro телеоб'єктив із сенсором на 48 мегапікселів. Раніше про подібне вже згадували інші джерела, а свіжий витік додає цікаві подробиці.

За нинішніх умов iPhone 16 Pro та 16 Pro Max використовують телеоб'єктив на 12 Мп із 5-кратним оптичним зумом. Але, якщо дані справдяться, у 17 Pro буде камера з 3,5-кратним зумом. Зменшення показника пов'язане з тим, що висока роздільна здатність дозволить отримувати збільшення понад 5x за допомогою цифрового кадрування.

Принцип такий самий, як із головним об'єктивом у моделях iPhone 16. Там 48 Мп дають можливість робити 2-кратне "телефото" коштом кропу із повнорозмірного знімка, зберігаючи прийнятну якість. Тому Apple стверджує, що iPhone 16e має два об'єктиви в одному — головний та додатковий телефото на 2x.

Інсайдер вважає, що користувачам така зміна піде на користь: поточний 5-кратний зум часто змушує віддалятися від об'єкта, аби зробити портретний кадр. На 3,5x робити портрети буде зручніше, а з урахуванням цифрового кропу можна буде отримати й 7-кратне збільшення.

Втім, дехто вважає, що Apple могла б і залишити 5x, поєднавши його з 10-кратним цифровим зумом, як робить Samsung у Galaxy S25 Ultra (раніше корейський виробник мав справжній 10x телефото, але згодом перейшов на 5x і 50-мегапіксельний сенсор). Оскільки у Majin Bu не завжди підтверджуються всі прогнози, до подібних витоків радять ставитися обережно.

Інші джерела кажуть, що всі моделі iPhone 17 отримають оновлену селфі-камеру на 24 Мп, а версії Pro вперше матимуть можливість знімати відео у 8K.

Нагадаємо, придбати новий смартфон, а особливо iPhone, — це завжди приємно. Варто пам'ятати, що пристрої Apple потребують налаштування початкових параметрів, які необхідно здійснити одразу після купівлі.

Також ми писали, що Apple збиралася розробити iPhone 17 Air не лише як найтонший пристрій в історії компанії, а й з немалим екраном 6,9 дюйма. Проте через побоювання повторити давній скандал з iPhone 6 Plus компанія прийняла рішення залишитися на 6,6 дюйма.