iPhone 17 Pro может получить еще один сюрприз, связанный с камерой — какой именно

Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: 9to5Mac

Apple имеет масштабные планы для линейки iPhone 17. Кроме слухов о появлении версии iPhone 17 Air, ощутимые обновления готовятся именно для Pro-моделей, прежде всего в сфере камер. Кажется, что iPhone 17 Pro получит еще один приятный сюрприз, который касается телефотообъектива.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Как сообщает инсайдер Majin Bu, Apple планирует установить в iPhone 17 Pro телеобъектив с сенсором на 48 мегапикселей. Ранее о подобном уже упоминали другие источники, а свежая утечка добавляет интересные подробности.

В нынешних условиях iPhone 16 Pro и 16 Pro Max используют телеобъектив на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Но, если данные оправдаются, у 17 Pro будет камера с 3,5-кратным зумом. Уменьшение показателя связано с тем, что высокое разрешение позволит получать увеличение более 5x с помощью цифрового кадрирования.

Принцип такой же, как с главным объективом в моделях iPhone 16. Там 48 Мп дают возможность делать 2-кратное "телефото" за счет кропа с полноразмерного снимка, сохраняя приемлемое качество. Поэтому Apple утверждает, что iPhone 16e имеет два объектива в одном — главный и дополнительный телефото на 2x.

Инсайдер считает, что пользователям такое изменение пойдет на пользу: текущий 5-кратный зум часто заставляет отдаляться от объекта, чтобы сделать портретный кадр. На 3,5x делать портреты будет удобнее, а с учетом цифрового кропа можно будет получить и 7-кратное увеличение.

Впрочем, некоторые считают, что Apple могла бы и оставить 5x, совместив его с 10-кратным цифровым зумом, как делает Samsung в Galaxy S25 Ultra (ранее корейский производитель имел настоящий 10x телефото, но впоследствии перешел на 5x и 50-мегапиксельный сенсор). Поскольку у Majin Bu не всегда подтверждаются все прогнозы, к подобным утечкам советуют относиться осторожно.

Другие источники говорят, что все модели iPhone 17 получат обновленную селфи-камеру на 24 Мп, а версии Pro впервые будут иметь возможность снимать видео в 8K.

Напомним, приобрести новый смартфон, а особенно iPhone, — это всегда приятно. Стоит помнить, что устройства Apple требуют настройки начальных параметров, которые необходимо осуществить сразу после покупки.

Также мы писали, что Apple собиралась разработать iPhone 17 Air не только как самое тонкое устройство в истории компании, но и с немалым экраном 6,9 дюйма. Однако из-за опасений повторить давний скандал с iPhone 6 Plus компания приняла решение остаться на 6,6 дюйма.