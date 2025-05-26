Новий HomePod з екраном — Apple може випустити розумний хаб до кінця 2025 року

Розумна портативна колонка Apple HomePod. Фото: Unsplash

Apple готує до випуску абсолютно новий пристрій для розумного дому, оснащений квадратним 7-дюймовим дисплеєм. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, попри затримки, компанія планує представити гаджет до кінця 2025 року.

Про це пише 9to5Mac.

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Новий HomePod із дисплеєм стане своєрідним командним центром для екосистеми Apple, зокрема для Siri та HomeKit. Раніше очікувалося, що пристрій з'явиться навесні, проте через низку проблем запуск було відкладено. Зараз Apple активно працює над тим, щоб реалізувати проєкт до завершення року.

Серед очікуваних характеристик — 7-дюймовий дисплей із товстою рамкою, камера у верхній частині, вбудований акумулятор, нова операційна система homeOS, а також підтримка Apple Intelligence. Пристрій орієнтований на відеодзвінки, зокрема FaceTime, і матиме зручну панель керування у стилі StandBy для управління іншими гаджетами розумного дому.

Однією з головних причин затримки стала невдала інтеграція штучного інтелекту: HomePod мав активно використовувати оновлену Siri та App Intents, які не були готові до запланованого релізу iOS 18.4. Apple навіть офіційно оголосила про перенесення нових функцій Siri на 2026 рік, а сам пристрій наразі проходить внутрішнє тестування серед працівників компанії.

Водночас у планах Apple є ще один інноваційний пристрій — дисплей з роботизованою рукою та "унікальною особистістю на базі ШІ". За словами Гурмана, над цим проєктом працюватимуть ще рік або два. Він є одним із пріоритетів Apple, хоча деякі амбітні функції вже були прибрані з першої версії пристрою. Їх можуть додати в майбутніх оновленнях.

Нагадаємо, Apple відмовилася від планів випуску Apple Watch із вбудованою камерою, реліз яких був запланований на 2027 рік. Компанія згорнула всі проєкти, що передбачали інтеграцію камери в стандартні та Ultra-моделі смартгодинника.

Також ми писали, що Apple підтвердила, що щорічна конференція для розробників WWDC 2025 стартує 9 червня. Однією з головних тем заходу стане iOS 19. Це оновлення може стати найрадикальнішим в історії компанії — з оновленим дизайном, удосконаленою навігацією, інструментами на базі ШІ та глибшою інтеграцією в екосистему Apple.