Новый HomePod с экраном — Apple может выпустить умный хаб до конца 2025 года

Умная портативная колонка Apple HomePod. Фото: Unsplash

Apple готовит к выпуску совершенно новое устройство для умного дома, оснащенное квадратным 7-дюймовым дисплеем. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, несмотря на задержки, компания планирует представить гаджет до конца 2025 года.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Новый HomePod с дисплеем станет своеобразным командным центром для экосистемы Apple, в частности для Siri и HomeKit. Ранее ожидалось, что устройство появится весной, однако из-за ряда проблем запуск был отложен. Сейчас Apple активно работает над тем, чтобы реализовать проект до конца года.

Среди ожидаемых характеристик — 7-дюймовый дисплей с толстой рамкой, камера в верхней части, встроенный аккумулятор, новая операционная система homeOS, а также поддержка Apple Intelligence. Устройство ориентировано на видеозвонки, в частности FaceTime, и будет иметь удобную панель управления в стиле StandBy для управления другими гаджетами умного дома.

Одной из главных причин задержки стала неудачная интеграция искусственного интеллекта: HomePod должен был активно использовать обновленную Siri и App Intents, которые не были готовы к запланированному релизу iOS 18.4. Apple даже официально объявила о переносе новых функций Siri на 2026 год, а само устройство сейчас проходит внутреннее тестирование среди сотрудников компании.

В то же время в планах Apple есть еще одно инновационное устройство — дисплей с роботизированной рукой и "уникальной личностью на базе ИИ". По словам Гурмана, над этим проектом будут работать еще год или два. Он является одним из приоритетов Apple, хотя некоторые амбициозные функции уже были убраны из первой версии устройства. Их могут добавить в будущих обновлениях.

Напомним, Apple отказалась от планов выпуска Apple Watch со встроенной камерой, релиз которых был запланирован на 2027 год. Компания свернула все проекты, предусматривающие интеграцию камеры в стандартные и Ultra-модели смарт-часов.

Также мы писали, что Apple подтвердила, что ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2025 стартует 9 июня. Одной из главных тем мероприятия станет iOS 19. Это обновление может стать самым радикальным в истории компании — с обновленным дизайном, усовершенствованной навигацией, инструментами на базе ИИ и более глубокой интеграцией в экосистему Apple.