AirPods Pro 3 можуть показати 9 вересня — що нового готує Apple

Бездротові навушники Apple AirPods Pro 2. Фото: Unsplash

На презентації Apple "Awe Inspiring" 9 вересня компанія може показати AirPods Pro 3. Водночас радикальні зміни з інфрачервоною камерою в самих навушниках очікуються тільки наступного року.

Про це пише Gizmochina.

Що очікувати від AirPods Pro 3 та наступного покоління

За даними аналітика ланцюга постачання Мін-Чі Куо, AirPods Pro 3 заплановані до релізу у другій половині 2025 року, тож їхня поява на сцені 9 вересня має логічний вигляд. Додатковим натяком стали посилання на нові AirPods, помічені в коді iOS 26 ще у червні.

Поточне оновлення, за повідомленнями, принесе злегка оновлений дизайн і покращене активне шумопоглинання, імовірно завдяки новому фірмовому чипу H3.

Натомість головний стрибок Apple готує на 2026 рік: наступне покоління AirPods має отримати вбудовані інфрачервоні камери. Такі апаратні зміни супроводжуватимуться новими можливостями, сумісними з Apple Vision Pro та його майбутніми версіями.

Паралельно компанія розширює функції здоров'я у своїх навушниках: серед очікуваних опцій — відстеження частоти серцевих скорочень, вимірювання температури та поліпшена "Допомога зі слухом".

Нагадаємо, до презентації серії iPhone 17 залишається лише день, і хоча раніше прогнозували підвищення цін на більшість версій, новий аналітичний звіт налаштовує на позитив. Експерти вважають, що вартість переважної частини моделей залишиться без змін, а подорожчання може торкнутися лише однієї.

Також ми писали, що Apple офіційно підтвердила проведення осіннього івенту 9 вересня під слоганом "Awe dropping". Разом із дебютом новинок очікується й оновлення асортименту: кілька попередніх поколінь iPhone можуть прибрати з каталогу компанії.