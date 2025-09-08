Apple может представить AirPods Pro 3 — что подготовила компания на 9 сентября

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2. Фото: Unsplash

На презентации Apple "Awe Inspiring" 9 сентября компания может показать AirPods Pro 3. В то же время радикальные изменения с инфракрасной камерой в самих наушниках ожидаются только в следующем году.

Об этом пишет Gizmochina.

Что ожидать от AirPods Pro 3 и следующего поколения

По данным аналитика цепи поставок Мин-Чи Куо, AirPods Pro 3 запланированы к релизу во второй половине 2025 года, поэтому их появление на сцене 9 сентября выглядит логично. Дополнительным намеком стали ссылки на новые AirPods, замеченные в коде iOS 26 еще в июне.

Текущее обновление, по сообщениям, принесет слегка обновленный дизайн и улучшенное активное шумоподавление, предположительно благодаря новому фирменному чипу H3.

Зато главный скачок Apple готовит на 2026 год: следующее поколение AirPods должно получить встроенные инфракрасные камеры. Такие аппаратные изменения будут сопровождаться новыми возможностями, совместимыми с Apple Vision Pro и его будущими версиями.

Параллельно компания расширяет функции здоровья в своих наушниках: среди ожидаемых опций — отслеживание частоты сердечных сокращений, измерение температуры и улучшенная "Помощь со слухом".

Напомним, до презентации серии iPhone 17 остается всего день, и хотя ранее прогнозировали повышение цен на большинство версий, новый аналитический отчет настраивает на позитив. Эксперты считают, что стоимость подавляющей части моделей останется без изменений, а подорожание может коснуться лишь одной.

Также мы писали, что Apple официально подтвердила проведение осеннего ивента 9 сентября под слоганом "Awe dropping". Вместе с дебютом новинок ожидается и обновление ассортимента: несколько предыдущих поколений iPhone могут убрать из каталога компании.