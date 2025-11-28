Відео
Головна Технології Alibaba кидає виклик Meta — випущено смартокуляри Quark AI

Alibaba кидає виклик Meta — випущено смартокуляри Quark AI

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 14:24
Alibaba представила окуляри Quark AI — перекладають у реальному часі та розпізнають ціни
Розумні окуляри Quark AI. Фото: Reuters

Китайський технологічний гігант Alibaba представив нові "розумні" окуляри Quark AI, які вміють миттєво перекладати мовлення та розпізнавати ціни в магазинах. Так компанія виходить у пряме змагання з Meta та іншими світовими гравцями на ринку пристроїв зі штучним інтелектом.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Що відомо про Quark AI

На відміну від громіздких VR-гарнітур на кшталт пристроїв Meta, нові окуляри Quark мають вигляд звичайних чорних пластикових оправ. Гарнітура працює на базі власної моделі та застосунку Qwen AI від Alibaba, а стартова ціна пристрою становить близько 270 доларів.

Alibaba заявляє, що Quark буде глибоко інтегрований з ключовими сервісами компанії — зокрема платіжною платформою Alipay та торговим майданчиком Taobao. Користувачі зможуть використовувати окуляри для миттєвого перекладу під час подорожей, а також для розпізнавання цін і товарів під час шопінгу.

Умные очки Quark AI
Дівчина в розумних окулярах Quark AI. Фото: Reuters

Випуск Quark є частиною агресивного просування Alibaba на споживчий ринок ШІ, де компанія традиційно відставала від глобальних конкурентів. Раніше цього місяця Alibaba також суттєво оновила свій чат-бот на базі штучного інтелекту, що доповнює загальну стратегію посилення в цьому напрямі.

Світові перегони за новими формфакторами пристроїв для розваг та обчислень на базі ШІ продовжує загострювати конкуренцію між найбільшими технологічними компаніями. Meta домінує на ринку VR-гарнітур, контролюючи близько 80% цього сегмента. Apple просуває власну гарнітуру Vision Pro, а Samsung Electronics у жовтні представила гарнітуру розширеної реальності Galaxy XR, що використовує ШІ-рішення від Google. До перегонів приєдналися й інші китайські гравці: Xiaomi запустила свій продукт у червні, а Baidu вже продає аналогічні окуляри на базі штучного інтелекту.

Попри глобальну конкуренцію, станом на кінець 2025 року "розумні" окуляри на кшталт Meta Quest, Apple Vision Pro чи нових Alibaba Quark AI поки що не стали масовим повсякденним пристроєм в Україні. Більшість найінноваційніших моделей офіційно майже не постачаються на український ринок або доступні в дуже обмеженій кількості, тому для користувачів вони залишаються радше нішевим, ніж буденним гаджетом.

Нагадаємо, після місяців чуток Google вперше продемонструвала прототип Android XR Glasses — окулярів із прошивкою, яку компанія створює разом із Samsung. Пристрій показали прямо на сцені Google I/O, тому журналісти отримали можливість протестувати ту саму пару.

Також ми писали, що Apple продовжує роботу над власними смартокулярами, які мають стати доступнішим проміжним кроком на шляху до повноцінних AR-пристроїв. Гаджет із внутрішньою назвою N50 отримає інтеграцію з Apple Intelligence, однак не використовуватиме доповнену реальність у традиційному сенсі.

гаджети технології гарнітура Alibaba смартокуляри Quark AI
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
