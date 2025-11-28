Alibaba представила очки Quark AI — переводят в реальном времени и распознают цены

Умные очки Quark AI. Фото: Reuters

Китайский технологический гигант Alibaba представил новые "умные" очки Quark AI, которые умеют мгновенно переводить речь и распознавать цены в магазинах. Так компания выходит в прямое соревнование с Meta и другими мировыми игроками на рынке устройств с искусственным интеллектом.

Об этом пишет Reuters.

Что известно о Quark AI

В отличие от громоздких VR-гарнитур вроде устройств Meta, новые очки Quark выглядят как обычные черные пластиковые оправы. Гарнитура работает на базе собственной модели и приложения Qwen AI от Alibaba, а стартовая цена устройства составляет около 270 долларов.

Alibaba заявляет, что Quark будет глубоко интегрирован с ключевыми сервисами компании — в частности, платежной платформой Alipay и торговой площадкой Taobao. Пользователи смогут использовать очки для мгновенного перевода во время путешествий, а также для распознавания цен и товаров во время шопинга.

Девушка в умных очках Quark AI. Фото: Reuters

Выпуск Quark является частью агрессивного продвижения Alibaba на потребительский рынок ИИ, где компания традиционно отставала от глобальных конкурентов. Ранее в этом месяце Alibaba также существенно обновила свой чат-бот на базе искусственного интеллекта, что дополняет общую стратегию усиления в этом направлении.

Мировая гонка за новыми формфакторами устройств для развлечений и вычислений на базе ИИ продолжает обострять конкуренцию между крупнейшими технологическими компаниями. Meta доминирует на рынке VR-гарнитур, контролируя около 80% этого сегмента. Apple продвигает собственную гарнитуру Vision Pro, а Samsung Electronics в октябре представила гарнитуру расширенной реальности Galaxy XR, использующую ИИ-решения от Google. К гонке присоединились и другие китайские игроки: Xiaomi запустила свой продукт в июне, а Baidu уже продает аналогичные очки на базе искусственного интеллекта.

Несмотря на глобальную конкуренцию, по состоянию на конец 2025 года "умные" очки вроде Meta Quest, Apple Vision Pro или новых Alibaba Quark AI пока не стали массовым повседневным устройством в Украине. Большинство самых инновационных моделей официально почти не поставляются на украинский рынок или доступны в очень ограниченном количестве, поэтому для пользователей они остаются скорее нишевым, чем обыденным гаджетом.

Напомним, после месяцев слухов Google впервые продемонстрировала прототип Android XR Glasses — очков с прошивкой, которую компания создает вместе с Samsung. Устройство показали прямо на сцене Google I/O, поэтому журналисты получили возможность протестировать ту самую пару.

Также мы писали, что Apple продолжает работу над собственными смарт-очками, которые должны стать более доступным промежуточным шагом на пути к полноценным AR-устройствам. Гаджет с внутренним названием N50 получит интеграцию с Apple Intelligence, однако не будет использовать дополненную реальность в традиционном смысле.