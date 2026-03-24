5 прихованих функцій Spotify, які поліпшать ваші плейлисти

Spotify давно пропонує не лише базове прослуховування музики, а й цілий набір інструментів для тоншого налаштування плейлистів. Частина з них лишається малопомітною для більшості користувачів, хоча саме вони допомагають краще підбирати музику.

Про п'ять таких прихованих можливостей пише BGR.

Власна обкладинка для плейлиста

Одна з найпростіших функцій стосується зовнішнього вигляду плейлиста. За замовчуванням Spotify формує обкладинку автоматично — за колажем із перших доданих треків, але користувач може замінити її на будь-яке власне зображення.

Це не впливає на звучання добірки, зате дозволяє зробити плейлист більш впізнаваним і стилістично цілісним. Окрім імпорту готової картинки, сервіс також дозволяє додавати ефекти, наклейки або створювати оформлення прямо всередині самого застосунку.

Радіо виконавця або альбому

Ще одна функція допомагає знаходити музику, яка зберігає потрібний настрій, але не обмежується вже знайомими треками. Якщо відкрити сторінку виконавця або альбому, можна перейти до окремого режиму "Радіо", який формує добірку на основі вибраного релізу чи артиста.

У такому плейлисті будуть не лише пісні конкретного виконавця, а й композиції інших артистів, яких часто слухає схожа аудиторія. У результаті користувач отримує не випадковий набір рекомендацій, а добірку, побудовану навколо конкретної атмосфери або музичного напряму.

ШІ-DJ для персонального підбору треків

У Spotify також є окремий інструмент на базі штучного інтелекту, який працює як персональний діджей. Він аналізує історію прослуховувань і формує чергу треків відповідно до звичок та смаків користувача.

Цей режим не дає змоги вручну задавати складні команди, але дозволяє коригувати результати через реакцію на небажані композиції. Такий підхід робить ШІ-DJ не просто автоматичною підбіркою, а ще одним способом отримати більш персоналізований музичний потік.

Налаштування якості звуку

Окремо на сприйняття плейлиста впливає не лише вибір пісень, а й якість відтворення. У мобільному застосунку Spotify можна вручну змінювати якість аудіо та відео, обираючи вищий рівень за умови, що користувач готовий витрачати більше трафіку.

Це дозволяє витиснути з треків кращу деталізацію та зробити прослуховування приємнішим, особливо в навушниках або на хорошій акустиці. Тобто плейлист може ставати кращим не тільки за складом, а й за самим досвідом прослуховування.

Виключення треків зі смакового профілю

Ще одна корисна функція допомагає точніше навчати алгоритми Spotify. Якщо певна композиція не подобається, її можна прибрати зі свого смакового профілю, щоб система менше пропонувала подібні треки в майбутньому.

Це важливо для всіх інструментів рекомендацій — від Smart Shuffle до радіо й ШІ-DJ. Чим частіше користувач прибирає небажані пісні зі свого профілю вподобань, тим точніше Spotify розуміє його музичний смак і тим якісніше формує нові добірки.

Apple розширює можливості свого подкаст-сервісу, додаючи відеоформат і наближаючись до конкурентів на кшталт YouTube та Spotify. Це відображає загальний тренд у подкастингу, де відео стає дедалі важливішим елементом контенту.

Водночас популярні стримінгові сервіси, зокрема Spotify, можуть накопичувати кеш і тимчасові файли, що впливає на швидкість роботи застосунку. Очистити їх можна через налаштування без додаткових інструментів.