5 скрытых функций Spotify, которые улучшат ваши плейлисты

Логотип Spotify на экране смартфона.

Spotify давно предлагает не только базовое прослушивание музыки, но и целый набор инструментов для более тонкой настройки плейлистов. Часть из них остается малозаметной для большинства пользователей, хотя именно они помогают лучше подбирать музыку.

О пяти таких скрытых возможностях пишет BGR.

Собственная обложка для плейлиста

Одна из самых простых функций касается внешнего вида плейлиста. По умолчанию Spotify формирует обложку автоматически — по коллажу из первых добавленных треков, но пользователь может заменить ее на любое собственное изображение.

Это не влияет на звучание подборки, зато позволяет сделать плейлист более узнаваемым и стилистически целостным. Помимо импорта готовой картинки, сервис также позволяет добавлять эффекты, наклейки или создавать оформление прямо внутри самого приложения.

Радио исполнителя или альбома

Еще одна функция помогает находить музыку, которая сохраняет нужное настроение, но не ограничивается уже знакомыми треками. Если открыть страницу исполнителя или альбома, можно перейти в отдельный режим "Радио", который формирует подборку на основе выбранного релиза или артиста.

В таком плейлисте будут не только песни конкретного исполнителя, но и композиции других артистов, которых часто слушает похожая аудитория. В результате пользователь получает не случайный набор рекомендаций, а подборку, построенную вокруг конкретной атмосферы или музыкального направления.

ИИ-DJ для персонального подбора треков

У Spotify также есть отдельный инструмент на базе искусственного интеллекта, который работает как персональный диджей. Он анализирует историю прослушиваний и формирует очередь треков в соответствии с привычками и вкусами пользователя.

Этот режим не позволяет вручную задавать сложные команды, но позволяет корректировать результаты через реакцию на нежелательные композиции. Такой подход делает ИИ-DJ не просто автоматической подборкой, а еще одним способом получить более персонализированный музыкальный поток.

Настройка качества звука

Отдельно на восприятие плейлиста влияет не только выбор песен, но и качество воспроизведения. В мобильном приложении Spotify можно вручную изменять качество аудио и видео, выбирая более высокий уровень при условии, что пользователь готов тратить больше трафика.

Это позволяет выжать из треков лучшую детализацию и сделать прослушивание более приятным, особенно в наушниках или на хорошей акустике. То есть плейлист может становиться лучше не только по составу, но и по самому опыту прослушивания.

Исключение треков из вкусового профиля

Еще одна полезная функция помогает точнее обучать алгоритмы Spotify. Если определенная композиция не нравится, ее можно убрать из своего вкусового профиля, чтобы система меньше предлагала подобные треки в будущем.

Это важно для всех инструментов рекомендаций — от Smart Shuffle до радио и ИИ-DJ. Чем чаще пользователь убирает нежелательные песни из своего профиля предпочтений, тем точнее Spotify понимает его музыкальный вкус и тем качественнее формирует новые подборки.

