Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 3 причини, чому користуватися iPhone зручніше, ніж Android

3 причини, чому користуватися iPhone зручніше, ніж Android

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:24
ТОП-3 функції iPhone, яких досі бракує смартфонам з Android
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Android уже зрівнявся з iPhone у потужності, камерах і дисплеях, а в ШІ подекуди навіть попереду. Та є кілька дрібниць, без яких повсякденне користування смартфоном відчувається менш зручним.

Про це пише iTechua.

Реклама
Читайте також:

Миттєве повернення нагору

На iPhone достатньо торкнутися верхнього краю екрана — і ви одразу опиняєтеся на початку сторінки чи чату. Це працює скрізь і щоразу, незалежно від застосунку та довжини стрічки. На Android зазвичай доводиться гортати вручну, особливо коли прокручено довгі новинні фіди або листування.

AirDrop

Фотографії, відео, посилання чи контакти на iPhone можна передати миттєво "по повітрю" — без інтернету та без сторонніх месенджерів. На Android аналоги існують, але часто працюють нестабільно, потребують сумісності між брендами або додаткових налаштувань, що ускладнює швидку передачу файлів.

Автовставлення кодів із SMS

Коли на iPhone приходить код підтвердження, він одразу з'являється над клавіатурою — один дотик, і введення завершено. На Android ця можливість нерідко обмежена одноразовим сценарієм і переважно діє у фірмових застосунках виробника, що може сповільнювати доступ до сервісів.

Нагадаємо, Apple, ймовірно, проведе традиційну вересневу презентацію у другий тиждень місяця: прем'єра лінійки iPhone 17 очікується у вівторок, 9 вересня. За інформацією з оточення німецьких мобільних операторів, попередні замовлення стартують уже в п'ятницю після анонсу.

Також ми писали, що iPhone щороку очолюють рейтинги продажів, однак висока ціна зупиняє багатьох покупців. Якщо iPhone не підходить, варто звернути увагу на п'ять Android-смартфонів, які за можливостями не поступаються флагманам Apple, але часто мають відчутно нижчий цінник.

Android Apple телефони iPhone функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації