ТОП-3 функції iPhone, яких досі бракує смартфонам з Android

Android уже зрівнявся з iPhone у потужності, камерах і дисплеях, а в ШІ подекуди навіть попереду. Та є кілька дрібниць, без яких повсякденне користування смартфоном відчувається менш зручним.

Миттєве повернення нагору

На iPhone достатньо торкнутися верхнього краю екрана — і ви одразу опиняєтеся на початку сторінки чи чату. Це працює скрізь і щоразу, незалежно від застосунку та довжини стрічки. На Android зазвичай доводиться гортати вручну, особливо коли прокручено довгі новинні фіди або листування.

AirDrop

Фотографії, відео, посилання чи контакти на iPhone можна передати миттєво "по повітрю" — без інтернету та без сторонніх месенджерів. На Android аналоги існують, але часто працюють нестабільно, потребують сумісності між брендами або додаткових налаштувань, що ускладнює швидку передачу файлів.

Автовставлення кодів із SMS

Коли на iPhone приходить код підтвердження, він одразу з'являється над клавіатурою — один дотик, і введення завершено. На Android ця можливість нерідко обмежена одноразовим сценарієм і переважно діє у фірмових застосунках виробника, що може сповільнювати доступ до сервісів.

Нагадаємо, Apple, ймовірно, проведе традиційну вересневу презентацію у другий тиждень місяця: прем'єра лінійки iPhone 17 очікується у вівторок, 9 вересня. За інформацією з оточення німецьких мобільних операторів, попередні замовлення стартують уже в п'ятницю після анонсу.

Також ми писали, що iPhone щороку очолюють рейтинги продажів, однак висока ціна зупиняє багатьох покупців. Якщо iPhone не підходить, варто звернути увагу на п'ять Android-смартфонів, які за можливостями не поступаються флагманам Apple, але часто мають відчутно нижчий цінник.