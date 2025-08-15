Видео
3 причины, почему пользоваться iPhone удобнее, чем Android

Дата публикации 15 августа 2025 14:24
ТОП-3 функции iPhone, которых до сих пор не хватает смартфонам с Android
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Android уже сравнялся с iPhone в мощности, камерах и дисплеях, а в ИИ кое-где даже впереди. Но есть несколько мелочей, без которых повседневное пользование смартфоном ощущается менее удобным.

Об этом пишет iTechua.

Мгновенное возвращение наверх

На iPhone достаточно коснуться верхнего края экрана — и вы сразу оказываетесь в начале страницы или чата. Это работает везде и каждый раз, независимо от приложения и длины ленты. На Android обычно приходится листать вручную, особенно когда прокручены длинные новостные фиды или переписка.

AirDrop

Фотографии, видео, ссылки или контакты на iPhone можно передать мгновенно "по воздуху" — без интернета и без сторонних мессенджеров. На Android аналоги существуют, но часто работают нестабильно, требуют совместимости между брендами или дополнительных настроек, что затрудняет быструю передачу файлов.

Автовставка кодов из SMS

Когда на iPhone приходит код подтверждения, он сразу появляется над клавиатурой — одно касание, и ввод завершен. На Android эта возможность нередко ограничена одноразовым сценарием и преимущественно действует в фирменных приложениях производителя, что может замедлять доступ к сервисам.

Напомним, Apple, вероятно, проведет традиционную сентябрьскую презентацию во вторую неделю месяца: премьера линейки iPhone 17 ожидается во вторник, 9 сентября. По информации из окружения немецких мобильных операторов, предварительные заказы стартуют уже в пятницу после анонса.

Также мы писали, что iPhone каждый год возглавляют рейтинги продаж, однако высокая цена останавливает многих покупателей. Если iPhone не подходит, стоит обратить внимание на пять Android-смартфонов, которые по возможностям не уступают флагманам Apple, но часто имеют ощутимо более низкий ценник.

Android Apple телефоны iPhone функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
