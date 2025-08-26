Відео
12 прихованих "фішок" Android, які знадобляться кожному

12 прихованих "фішок" Android, які знадобляться кожному

Ua ru
26 серпня 2025
Приховані фішки Android — 12 секретів для швидшої роботи й безпеки
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Багато користувачів Android навіть не уявляють, скільки корисних прийомів приховано у системі та додатках. Вони допомагають швидше виконувати повсякденні дії, автоматизувати рутину й підвищити безпеку.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Налаштовні фізичні кнопки

Кнопки на корпусі сучасних смартфонів можна перепризначити: подвійний клік — для камери, увімкнення ліхтарика, виклику екстрених контактів або запуску програм через утиліти на кшталт Button Mapper.

Жест Flip to Shhh

Простий рух — покласти телефон екраном донизу — переводить пристрій у беззвучний режим і допомагає швидко відсікти зайві сповіщення.

Пріоритизація розмов

Важливі чати можна підняти у верхній частині шторки сповіщень, зберігаючи доступ навіть у режимі "Не турбувати".

"Закріплення екрана" для тимчасового доступу

Коли потрібно віддати телефон комусь на хвилину, закріплення екрана обмежує користування однією програмою до введення пароля.

Google Keep для нотаток і нагадувань

Keep розпізнає текст на фото, встановлює геозалежні нагадування та дозволяє переносити записи до Google Docs — зручно для організації ідей та списків.

MacroDroid для автоматизації

Сценарії на кшталт автоматичного ввімкнення Wi-Fi вдома, запуску музики при підключенні гарнітури чи відправлення SMS у заданий час знімають рутину з користувача.

Гнучкі налаштування сповіщень

Android дозволяє приховувати "тихі" оповіщення, відкладати їх на пізніше й переглядати історію, аби нічого не загубити.

Селектор фото в Android 16

Оновлений файловий вибір дає можливість брати знімки з Google Photos безпосередньо в додатках.

Контроль дозволів і гостьовий режим

Можна обмежувати доступ програм до камери, мікрофона та геолокації, а гостьовий режим дає іншим користуватися телефоном без доступу до особистих даних.

Circle to Search

Обведіть потрібну частину зображення — і миттєво отримайте про неї інформацію з інтернету.

Good Lock для пристроїв Samsung

Фірмова програма відкриває розширені налаштування інтерфейсу й тонку персоналізацію елементів системи.

Voice Access

Керування смартфоном голосом зручне, коли руки зайняті або ви за кермом — основні дії виконуються командами без доторку до екрана.

Нагадаємо, Google змінює правила екосистеми Android: починаючи з 2026 року встановлювати програми на сертифіковані пристрої зможуть лише розробники, які пройшли офіційну верифікацію. Це стосуватиметься не лише Google Play, а й будь-якого методу інсталяції.

Також ми писали, що Google розширює можливості своїх сервісів для зручності користувачів. У застосунку Google Messages для Android з'явилася функція "Видалити для всіх", яка дозволяє стерти щойно надіслане повідомлення навіть на екрані співрозмовника.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
