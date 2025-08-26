Приховані фішки Android — 12 секретів для швидшої роботи й безпеки

12 прихованих "фішок" Android, які знадобляться кожному
Багато користувачів Android навіть не уявляють, скільки корисних прийомів приховано у системі та додатках. Вони допомагають швидше виконувати повсякденні дії, автоматизувати рутину й підвищити безпеку.
Про це пише iTechua.
Налаштовні фізичні кнопки
Кнопки на корпусі сучасних смартфонів можна перепризначити: подвійний клік — для камери, увімкнення ліхтарика, виклику екстрених контактів або запуску програм через утиліти на кшталт Button Mapper.
Жест Flip to Shhh
Простий рух — покласти телефон екраном донизу — переводить пристрій у беззвучний режим і допомагає швидко відсікти зайві сповіщення.
Пріоритизація розмов
Важливі чати можна підняти у верхній частині шторки сповіщень, зберігаючи доступ навіть у режимі "Не турбувати".
"Закріплення екрана" для тимчасового доступу
Коли потрібно віддати телефон комусь на хвилину, закріплення екрана обмежує користування однією програмою до введення пароля.
Google Keep для нотаток і нагадувань
Keep розпізнає текст на фото, встановлює геозалежні нагадування та дозволяє переносити записи до Google Docs — зручно для організації ідей та списків.
MacroDroid для автоматизації
Сценарії на кшталт автоматичного ввімкнення Wi-Fi вдома, запуску музики при підключенні гарнітури чи відправлення SMS у заданий час знімають рутину з користувача.
Гнучкі налаштування сповіщень
Android дозволяє приховувати "тихі" оповіщення, відкладати їх на пізніше й переглядати історію, аби нічого не загубити.
Селектор фото в Android 16
Оновлений файловий вибір дає можливість брати знімки з Google Photos безпосередньо в додатках.
Контроль дозволів і гостьовий режим
Можна обмежувати доступ програм до камери, мікрофона та геолокації, а гостьовий режим дає іншим користуватися телефоном без доступу до особистих даних.
Circle to Search
Обведіть потрібну частину зображення — і миттєво отримайте про неї інформацію з інтернету.
Good Lock для пристроїв Samsung
Фірмова програма відкриває розширені налаштування інтерфейсу й тонку персоналізацію елементів системи.
Voice Access
Керування смартфоном голосом зручне, коли руки зайняті або ви за кермом — основні дії виконуються командами без доторку до екрана.
Нагадаємо, Google змінює правила екосистеми Android: починаючи з 2026 року встановлювати програми на сертифіковані пристрої зможуть лише розробники, які пройшли офіційну верифікацію. Це стосуватиметься не лише Google Play, а й будь-якого методу інсталяції.
Також ми писали, що Google розширює можливості своїх сервісів для зручності користувачів. У застосунку Google Messages для Android з'явилася функція "Видалити для всіх", яка дозволяє стерти щойно надіслане повідомлення навіть на екрані співрозмовника.
