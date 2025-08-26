Видео
12 скрытых "фишек" Android, которые пригодятся каждому

12 скрытых "фишек" Android, которые пригодятся каждому

Ua ru
26 августа 2025
Скрытые фишки Android — 12 секретов для более быстрой работы и безопасности
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Многие пользователи Android даже не представляют, сколько полезных приемов скрыто в системе и приложениях. Они помогают быстрее выполнять повседневные действия, автоматизировать рутину и повысить безопасность.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Настраиваемые физические кнопки

Кнопки на корпусе современных смартфонов можно переназначить: двойной клик — для камеры, включения фонарика, вызова экстренных контактов или запуска программ через утилиты вроде Button Mapper.

Жест Flip to Shhh

Простое движение — положить телефон экраном вниз — переводит устройство в беззвучный режим и помогает быстро отсечь лишние уведомления.

Приоритизация разговоров

Важные чаты можно поднять в верхней части шторки уведомлений, сохраняя доступ даже в режиме "Не беспокоить".

"Закрепление экрана" для временного доступа

Когда нужно отдать телефон кому-то на минуту, закрепление экрана ограничивает пользование одной программой до ввода пароля.

Google Keep для заметок и напоминаний

Keep распознает текст на фото, устанавливает геозависимые напоминания и позволяет переносить записи в Google Docs — удобно для организации идей и списков.

MacroDroid для автоматизации

Сценарии вроде автоматического включения Wi-Fi дома, запуска музыки при подключении гарнитуры или отправки SMS в заданное время снимают рутину с пользователя.

Гибкие настройки уведомлений

Android позволяет скрывать "тихие" оповещения, откладывать их на потом и просматривать историю, чтобы ничего не потерять.

Селектор фото в Android 16

Обновленный файловый выбор дает возможность брать снимки из Google Photos непосредственно в приложениях.

Контроль разрешений и гостевой режим

Можно ограничивать доступ программ к камере, микрофону и геолокации, а гостевой режим дает другим пользоваться телефоном без доступа к личным данным.

Circle to Search

Обведите нужную часть изображения — и мгновенно получите о ней информацию из интернета.

Good Lock для устройств Samsung

Фирменная программа открывает расширенные настройки интерфейса и тонкую персонализацию элементов системы.

Voice Access

Управление смартфоном голосом удобно, когда руки заняты или вы за рулем — основные действия выполняются командами без прикосновения к экрану.

Напомним, Google меняет правила экосистемы Android: начиная с 2026 года устанавливать программы на сертифицированные устройства смогут только разработчики, которые прошли официальную верификацию. Это будет касаться не только Google Play, но и любого метода инсталляции.

Также мы писали, что Google расширяет возможности своих сервисов для удобства пользователей. В приложении Google Messages для Android появилась функция "Удалить для всех", которая позволяет стереть только что отправленное сообщение даже на экране собеседника.

Google Android технологии смартфон функции операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
