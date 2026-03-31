Технології 10 хитрощів, які реально прискорюють будь-який iPhone

10 хитрощів, які реально прискорюють будь-який iPhone

Дата публікації: 31 березня 2026 14:24
10 хитрощів, які реально прискорюють будь-який iPhone
В руках смартфони Apple iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть сучасний iPhone з часом може працювати повільніше, але це не завжди означає, що пристрій уже пора міняти. У більшості випадків причина криється в налаштуваннях, перевантаженій пам'яті, фонових процесах або зношеному акумуляторі, а частину проблем можна прибрати самостійно.

Про десять таких маніпуляцій з iPhone пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Корреспондент.net.

Що допомагає прискорити iPhone без ремонту

Перший і найпростіший крок — звичайне перезавантаження смартфона. Під час щоденної роботи система накопичує тимчасові процеси та службові дані, які можуть впливати на плавність роботи, тому повний перезапуск часто дає швидкий і помітний ефект.

Не менш важливо перевірити, чи встановлена на телефоні актуальна версія iOS. Оновлення системи нерідко приносять не лише нові функції, а й виправлення помилок та оптимізацію, що допомагає iPhone краще розподіляти ресурси навіть на старіших моделях.

Окрему увагу варто звернути на стан акумулятора. Якщо батарея суттєво зношена, система може автоматично обмежувати продуктивність, щоб уникати раптових вимкнень. У такому випадку телефон працює стабільніше, але повільніше, і заміна акумулятора може реально повернути йому швидкодію.

Ще одна часта причина пригальмовувань — майже заповнене сховище. Коли в пам'яті лишається мало місця, системі складніше працювати з тимчасовими файлами, кешем і фоновими завданнями, через що загальна швидкість знижується. Видалення старих фото, відео, дублікатів і непотрібних застосунків часто дає відчутний результат.

Водночас не варто залишати відкритими програми, які сильно навантажують систему. Найбільше ресурсів зазвичай споживають ігри, відеоредактори, стримінгові сервіси та інші важкі застосунки, тому якщо телефон почав підвисати, доцільно насамперед закрити саме їх.

Окреме навантаження створює і фонове оновлення програм. Коли застосунки постійно підтягують дані у фоновому режимі, це витрачає і батарею, і системні ресурси. Обмеження або вимкнення цієї функції часто робить роботу iPhone легшою та стабільнішою.

Для старіших моделей корисним може бути й зменшення анімацій. Візуальні ефекти в iOS роблять інтерфейс більш плавним і привабливим, але водночас навантажують систему, тому увімкнення функції зменшення руху здатне зробити роботу смартфона швидшою на відчуття.

Не менш важливо стежити за температурою пристрою. Якщо iPhone перегрівається, система автоматично знижує продуктивність, щоб захистити внутрішні компоненти. Саме тому телефон може почати працювати повільніше під час спеки, інтенсивного навантаження або заряджання в невдалих умовах.

Ще один корисний крок — очищення накопичених даних окремих застосунків. У iPhone немає універсальної кнопки очищення кешу для всіх програм одразу, але видалення і повторне встановлення окремих застосунків часто допомагає прибрати накопичене сміття та повернути їм нормальну швидкість.

Якщо жоден із м'якших способів не допоміг, крайнім варіантом залишається скидання налаштувань або навіть повне відновлення системи. Такий крок уже варто розглядати як серйозне втручання, тому перед ним обов'язково потрібно зробити резервну копію всіх важливих даних.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple внесла iPhone 5 до переліку obsolete-пристроїв. Для моделі, яка свого часу першою серед iPhone отримала роз'єм Lightning, це означає фактичне завершення офіційної сервісної підтримки.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри статус одного з найпотужніших смартфонів Apple, iPhone 17 Pro у низці параметрів поступається окремим сучасним Android-флагманам. Деякі з них пропонують сильніші характеристики дисплея, місткіші батареї та вищі результати в синтетичних бенчмарках.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
