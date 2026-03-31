10 хитростей, которые реально ускоряют любой iPhone

Даже современный iPhone со временем может работать медленнее, но это не всегда означает, что устройство уже пора менять. В большинстве случаев причина кроется в настройках, перегруженной памяти, фоновых процессах или изношенном аккумуляторе, а часть проблем можно убрать самостоятельно.

О десяти таких манипуляций с iPhone пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Корреспондент.net.

Что помогает ускорить iPhone без ремонта

Первый и самый простой шаг — обычная перезагрузка смартфона. Во время ежедневной работы система накапливает временные процессы и служебные данные, которые могут влиять на плавность работы, поэтому полный перезапуск часто дает быстрый и заметный эффект.

Не менее важно проверить, установлена ли на телефоне актуальная версия iOS. Обновления системы нередко приносят не только новые функции, но и исправление ошибок и оптимизацию, что помогает iPhone лучше распределять ресурсы даже на старых моделях.

Отдельное внимание стоит обратить на состояние аккумулятора. Если батарея существенно изношена, система может автоматически ограничивать производительность, чтобы избегать внезапных выключений. В таком случае телефон работает стабильнее, но медленнее, и замена аккумулятора может реально вернуть ему быстродействие.

Еще одна частая причина притормаживаний — почти заполненное хранилище. Когда в памяти остается мало места, системе сложнее работать с временными файлами, кэшем и фоновыми задачами, из-за чего общая скорость снижается. Удаление старых фото, видео, дубликатов и ненужных приложений часто дает ощутимый результат.

В то же время не стоит оставлять открытыми программы, которые сильно нагружают систему. Больше всего ресурсов обычно потребляют игры, видеоредакторы, стриминговые сервисы и другие тяжелые приложения, поэтому если телефон начал подвисать, целесообразно в первую очередь закрыть именно их.

Отдельную нагрузку создает и фоновое обновление программ. Когда приложения постоянно подтягивают данные в фоновом режиме, это расходует и батарею, и системные ресурсы. Ограничение или отключение этой функции часто делает работу iPhone легче и стабильнее.

Для более старых моделей полезным может быть и уменьшение анимаций. Визуальные эффекты в iOS делают интерфейс более плавным и привлекательным, но при этом нагружают систему, поэтому включение функции уменьшения движения способно сделать работу смартфона более быстрой на ощупь.

Не менее важно следить за температурой устройства. Если iPhone перегревается, система автоматически снижает производительность, чтобы защитить внутренние компоненты. Именно поэтому телефон может начать работать медленнее во время жары, интенсивной нагрузки или зарядки в неудачных условиях.

Еще один полезный шаг — очистка накопленных данных отдельных приложений. В iPhone нет универсальной кнопки очистки кэша для всех программ сразу, но удаление и повторная установка отдельных приложений часто помогает убрать накопленный мусор и вернуть им нормальную скорость.

Если ни один из более мягких способов не помог, крайним вариантом остается сброс настроек или даже полное восстановление системы. Такой шаг уже стоит рассматривать как серьезное вмешательство, поэтому перед ним обязательно нужно сделать резервную копию всех важных данных.

