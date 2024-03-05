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ChatGPT навчили зачитувати свої відповіді

5 березня 2024 16:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ChatGPT навчили зачитувати свої відповіді
ChatGPT. Фото: Pexles
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія OpenAI повідомила про нову функції в чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT. Його навчили вголос зачитувати свої відповіді.

Про це повідомляє The Verge у вівторок, 5 березня.

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Допис OpenAI. Фото: скриншот

ChatGPT може читати вголос

Нова функція доступна як у вебверсії, так і в застосунках для iOS та Android.

ChatGPT здатен озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. Штучний інтелект автоматично визначає мову тексту, який читає. Функція доступна як для чат-ботів на базі GPT-4, так і для GPT-3.5.

У вересні минулого року була введена можливість голосових запитів для ChatGPT. Функція "Читання вголос" в поєднанні з попередньою тепер дозволяє налаштувати чат-бота так, щоб весь процес взаємодії був здійснений голосом.

Для запуску функції "Читання вголос" у мобільних застосунках необхідно натиснути та утримувати запити, після чого відкриється спеціальний плеєр. У вебверсії активація відбувається шляхом натискання на піктограму динаміка, яка з'являється під текстом відповіді.

Нагадаємо, вчені розробляють ChatGPT для тварин, який дозволить людям вже за один-три роки повністю розуміти "мову" домашніх улюбленців. Модель ШІ навчається на рухах тварин, які люди поки що не розуміють.

Також Samsung оголосила, що штучний інтелект Galaxy AI з інтерфейсом One UI 6.1 отримають складані смартфони компанії, телефони серії Galaxy S23 та лінійка планшетів Tab S9. Нові трендові функції стануть доступними завдяки оновленню програмного забезпечення.

Голос
штучний інтелект
інтернет
чатбот
ChatGPT

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