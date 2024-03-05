ChatGPT навчили зачитувати свої відповіді

ChatGPT. Фото: Pexles

Компанія OpenAI повідомила про нову функції в чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT. Його навчили вголос зачитувати свої відповіді.

Про це повідомляє The Verge у вівторок, 5 березня.

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ChatGPT може читати вголос

Нова функція доступна як у вебверсії, так і в застосунках для iOS та Android.

ChatGPT здатен озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. Штучний інтелект автоматично визначає мову тексту, який читає. Функція доступна як для чат-ботів на базі GPT-4, так і для GPT-3.5.

У вересні минулого року була введена можливість голосових запитів для ChatGPT. Функція "Читання вголос" в поєднанні з попередньою тепер дозволяє налаштувати чат-бота так, щоб весь процес взаємодії був здійснений голосом.

Для запуску функції "Читання вголос" у мобільних застосунках необхідно натиснути та утримувати запити, після чого відкриється спеціальний плеєр. У вебверсії активація відбувається шляхом натискання на піктограму динаміка, яка з'являється під текстом відповіді.

Нагадаємо, вчені розробляють ChatGPT для тварин, який дозволить людям вже за один-три роки повністю розуміти "мову" домашніх улюбленців. Модель ШІ навчається на рухах тварин, які люди поки що не розуміють.

Також Samsung оголосила, що штучний інтелект Galaxy AI з інтерфейсом One UI 6.1 отримають складані смартфони компанії, телефони серії Galaxy S23 та лінійка планшетів Tab S9. Нові трендові функції стануть доступними завдяки оновленню програмного забезпечення.