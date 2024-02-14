ChatGPT з новими функціями пам'яті — як використовувати, чи можна почистити

Тепер ChatGPT запам'ятає вас надовго. Фото: brookings.edu

ChatGPT починає запам'ятовувати ваші попередні чати, щоб зробити майбутнє спілкування кориснішим. Наразі ця функція тестується на невеликій частині користувачів безплатних та платних версій та буде запущена вже цього тижня.

Про це повідомив GSMarena.

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Можна попросити ChatGPT запам'ятати щось конкретне або дозволити йому самому підбирати деталі. Пам'ять буде покращуватися, чим більше ви її використовуєте, і з часом поліпшення будуть помітнішими.

Як працює пам'ять ChatGPT

ChatGPT запам'ятовуватиме деталі про вас та важливих людей, щоб зробити взаємодію між вами простішою та менш заплутаною в майбутньому.

Він може запам'ятовувати ваші уподобання, наприклад щодо форматування, коли ви хочете, щоб він щось написав для вас.

ChatGPT запам'ятовуватиме ваш тон та голос й автоматично застосовуватиме їх для дописів в блозі.

Під час кодування треба вказати йому мову програмування та фреймворки, і він запам'ятає їх для наступних завдань, спрощуючи процес.

Якщо вам не потрібна пам'ять ChatGPT

ChatGPT може забути все, просто скажіть йому про це.

Ви можете переглянути й видалити певні спогади або очистити всі спогади в налаштуваннях. Але видалення чату не призведе до зникнення його спогадів, доведеться видалити саму пам'ять.

Можна використовувати тимчасові чати без пам'яті. Вони не будуть використовуватися для навчання моделей OpenAI.

Ви можете вимкнути пам'ять у будь-який момент через налаштування.

Поки вона вимкнена, ви не зможете створювати або використовувати спогади.

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