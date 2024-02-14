ChatGPT с новыми функциями памяти — как использовать, можно ли почистить

ChatGPT на днях получит память — что из этого получится, как поможет
14 февраля 2024 19:55
Теперь ChatGPT запомнит вас надолго. Фото: brookings.edu
ChatGPT начинает запоминать ваши предыдущие чаты, чтобы сделать будущее общение более полезным. Эта функция тестируется на небольшой части пользователей бесплатных и платных версий и будет запущена уже на этой неделе.
Об этом сообщил GSMarena.
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Можно попросить ChatGPT запомнить что-нибудь конкретное или позволить ему самому подбирать детали. Память будет улучшаться, чем больше вы ее используете, и со временем улучшения будут заметнее.
Как работает память ChatGPT
- ChatGPT будет запоминать детали о вас и важных людях, чтобы сделать взаимодействие между вами более простым и менее запутанным в будущем.
- Он может запоминать ваши предпочтения, например по форматированию, когда вы хотите, чтобы он что-то написал для вас.
- ChatGPT будет запоминать ваш тон и голос и автоматически будет применять их для сообщений в блоге.
- При кодировании нужно указать ему язык программирования и фреймворки, и он запомнит их для последующих задач, упрощая процесс.
Если вам не нужна память ChatGPT
- ChatGPT может забыть все, просто скажите ему об этом.
- Вы можете просмотреть и удалить некоторые воспоминания или очистить все воспоминания в настройках. Но удаление чата не приведет к исчезновению его мемуаров, придется удалить саму память.
- Можно использовать временные чаты без памяти. Они не будут использоваться для обучения моделей OpenAI.
- Вы можете отключить память в любой момент через настройки.
- Пока она отключена, вы не сможете создавать или использовать воспоминания.
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