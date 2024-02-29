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ChatGPT для тварин — коли люди почнуть по-справжньому розуміти котів та собак

29 лютого 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Штучний інтелект навчить людей розуміти тварин — розробляється ChatGPT для тварин
Коти спілкуються мовою вух. Фото: bettervet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Вчені розробляють ChatGPT для тварин, який дозволить людям вже за один-три роки повністю розуміти "мову" домашніх улюбленців. Модель ШІ навчається на рухах тварин, які люди поки що не розуміють.

Про це повідомив Daily Mail.

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"Ми можемо використовувати ШІ, щоб дізнатися багато нового про те, що тварини намагаються нам сказати", — зазначив професор Деніел Міллс.

ШІ може навчитися ідентифікувати такі особливості, як, наприклад, положення вух котів, що може допомогти класифікувати та розуміти сотні виразів, які коти використовують для спілкування.

Аналогічно, нова модель ШІ має на меті перекладати вираз обличчя та гавкіт собак.

Її творець, Кон Слободчиков, автор книги "В гонитві за доктором Доліттлом: Вивчаючи мову тварин", розповів Scientific American, що коли ми почнемо розуміти тварин, це може відкрити дивовижні факти.

"Тварини мають власні думки, надії, можливо, мрії", — підсумував Слободчиков.

Раніше ми представляли ТОП-5 головних трендів штучного інтелекту у 2024 році. Також повідомляли, що Volkswagen встановлює ChatGPT в автомобілях.

тварини
штучний інтелект
технології
IT
ChatGPT
мова

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