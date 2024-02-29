Штучний інтелект навчить людей розуміти тварин — розробляється ChatGPT для тварин

Коти спілкуються мовою вух. Фото: bettervet.com

Вчені розробляють ChatGPT для тварин, який дозволить людям вже за один-три роки повністю розуміти "мову" домашніх улюбленців. Модель ШІ навчається на рухах тварин, які люди поки що не розуміють.

Про це повідомив Daily Mail.

Читайте також:

Дослідники з американського Університету Лінкольна використовують штучний інтелект, щоб класифікувати та розуміти вираз обличчя котів.

"Ми можемо використовувати ШІ, щоб дізнатися багато нового про те, що тварини намагаються нам сказати", — зазначив професор Деніел Міллс.

ШІ може навчитися ідентифікувати такі особливості, як, наприклад, положення вух котів, що може допомогти класифікувати та розуміти сотні виразів, які коти використовують для спілкування.

Аналогічно, нова модель ШІ має на меті перекладати вираз обличчя та гавкіт собак.

Її творець, Кон Слободчиков, автор книги "В гонитві за доктором Доліттлом: Вивчаючи мову тварин", розповів Scientific American, що коли ми почнемо розуміти тварин, це може відкрити дивовижні факти.

"Тварини мають власні думки, надії, можливо, мрії", — підсумував Слободчиков.

Раніше ми представляли ТОП-5 головних трендів штучного інтелекту у 2024 році. Також повідомляли, що Volkswagen встановлює ChatGPT в автомобілях.