Искусственный интеллект научит людей понимать животных — разрабатывается ChatGPT для животных

ChatGPT для животных — когда люди начнут по-настоящему понимать кошек и собак
Ученые разрабатывают ChatGPT для животных, который позволит людям уже через один-три года полностью понимать "язык" домашних питомцев. Модель ИИ учится на движениях животных, которые люди пока не понимают.
Об этом сообщил Daily Mail.
Исследователи из Университета Линкольна используют искусственный интеллект, чтобы классифицировать и понимать выражение лица кошек.
"Мы можем использовать ИИ, чтобы узнать много нового о том, что животные пытаются нам сказать", — отметил профессор Дэниел Миллс.
ИИ может научиться идентифицировать такие особенности, как, например, положение ушей кошек, что может помочь классифицировать и понимать сотни выражений, которые используют коты для общения.
Аналогично, новая модель ИИ преследует цель переводить выражение лица и лай собак.
Ее создатель, Кон Слободчиков, автор книги "В погоне за доктором Долиттлом: Изучая язык животных", рассказал Scientific American, что когда мы начнем понимать животных, это может открыть удивительные факты.
"Животные имеют собственные мнения, надежды, возможно, мечты", — подытожил Слободчиков.
Ранее мы представляли ТОП-5 главных трендов искусственного интеллекта в 2024 году. Также сообщалось, что Volkswagen устанавливает ChatGPT в автомобилях.
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