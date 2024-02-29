Искусственный интеллект научит людей понимать животных — разрабатывается ChatGPT для животных

Кошки общаются на языке ушей. Фото: bettervet.com

Ученые разрабатывают ChatGPT для животных, который позволит людям уже через один-три года полностью понимать "язык" домашних питомцев. Модель ИИ учится на движениях животных, которые люди пока не понимают.

Об этом сообщил Daily Mail.

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"Мы можем использовать ИИ, чтобы узнать много нового о том, что животные пытаются нам сказать", — отметил профессор Дэниел Миллс.

ИИ может научиться идентифицировать такие особенности, как, например, положение ушей кошек, что может помочь классифицировать и понимать сотни выражений, которые используют коты для общения.

Аналогично, новая модель ИИ преследует цель переводить выражение лица и лай собак.

Ее создатель, Кон Слободчиков, автор книги "В погоне за доктором Долиттлом: Изучая язык животных", рассказал Scientific American, что когда мы начнем понимать животных, это может открыть удивительные факты.

"Животные имеют собственные мнения, надежды, возможно, мечты", — подытожил Слободчиков.

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